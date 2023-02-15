https://sputniknews.com.tr/20230215/telefonda-isletilen-eski-abd-savunma-bakani-esper-ukraynalilar-abdnin-pis-islerini-yapiyor-1067057873.html
Telefonda işletilen eski ABD Savunma Bakanı Esper: Ukraynalılar ABD'nin pis işlerini yapıyor
Telefonda işletilen eski ABD Savunma Bakanı Esper: Ukraynalılar ABD'nin pis işlerini yapıyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Mark Esper, telefon şakasının kurbanı oldu. Esper, görüşmede 'cesur Ukraynalıların... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T11:08+0300
2023-02-15T11:08+0300
2023-02-15T11:08+0300
ukrayna krizi
mark esper
abd
ukrayna
telefon şakası
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Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rus telefon şakacıları Vovan ve Leksus'un yeni hedefi oldu.Vovan ve Leksus, Esper'i kendilerini eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko olarak tanıttı ve görüşmenin birkaç kesiti Rutube üzerinden paylaşıldı.Esper, ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmak için her türlü çabayı göstermesi gerektiğini, zira bu ülkenin Washington'un uzak durduğu kirli işleri yaptığını söyledi.Esper, "Cesur Ukraynalılar bizim burada, ABD'de asla yapmak istemediğimiz pis işleri yapıyorlar, işte bu yüzden ister mühimmat ister silah ya da istihbarat olsun, elimizden gelen her şeyle sizi desteklemeyi sürdürmeliyiz" dedi.Ukrayna'nın Rus cephanelikleri ve lojistik merkezlerine saldırıları artırmasını öneren Esper, ayrıca Kiev'in Rusya dahil 'makbul gördüğü her hedefe saldırma hakkına sahip olduğunu' ifade etti.Esper, Vovan ve Leksus tarafından kandırılan ilk Batılı yetkili değil. Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da bu ayın başlarında yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda 'Fransızların, Almanların ya da her kim olursa olsun Ruslarla müzakere çabalarına son verilmesi' gerektiğini vurgulamıştı.İkilinin YouTube kanalı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Kiev yönetimine silah sevkiyatıyla ilgili bilgileri ifşa ettiği görüşmeyi yayınlamalarının ardından askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/berlusconi-abd-zelenskiyi-ateskese-zorlamak-icin-ukraynaya-destegi-cekmeli-1066972001.html
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mark esper, abd, ukrayna, telefon şakası
mark esper, abd, ukrayna, telefon şakası
Telefonda işletilen eski ABD Savunma Bakanı Esper: Ukraynalılar ABD'nin pis işlerini yapıyor
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Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Mark Esper, telefon şakasının kurbanı oldu. Esper, görüşmede 'cesur Ukraynalıların ABD'nin pis işlerini yaptıklarını' belirterek "Moskova ile çatışmasında Kiev, Washington'un asla yapmak istemediği bir işi üstlendi" dedi.
Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rus telefon şakacıları Vovan ve Leksus'un yeni hedefi oldu.
Vovan ve Leksus, Esper'i kendilerini eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko olarak tanıttı ve görüşmenin birkaç kesiti Rutube üzerinden paylaşıldı.
Esper, ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmak için her türlü çabayı göstermesi gerektiğini, zira bu ülkenin Washington'un uzak durduğu kirli işleri yaptığını söyledi.
Esper, "Cesur Ukraynalılar bizim burada, ABD'de asla yapmak istemediğimiz pis işleri yapıyorlar, işte bu yüzden ister mühimmat ister silah ya da istihbarat olsun, elimizden gelen her şeyle sizi desteklemeyi sürdürmeliyiz" dedi.
Ukrayna'nın Rus cephanelikleri ve lojistik merkezlerine saldırıları artırmasını öneren Esper, ayrıca Kiev'in Rusya dahil 'makbul gördüğü her hedefe saldırma hakkına sahip olduğunu' ifade etti.
Esper, Vovan ve Leksus tarafından kandırılan ilk Batılı yetkili değil. Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da bu ayın başlarında yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda 'Fransızların, Almanların ya da her kim olursa olsun Ruslarla müzakere çabalarına son verilmesi' gerektiğini vurgulamıştı.
İkilinin YouTube kanalı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Kiev yönetimine silah sevkiyatıyla ilgili bilgileri ifşa ettiği görüşmeyi yayınlamalarının ardından askıya alınmıştı.