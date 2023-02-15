https://sputniknews.com.tr/20230215/sampiyonlar-liginde-son-16-turu-bayern-munih-psgyi-milan-tottenhami-devirdi-1067049478.html
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Bayern Münih PSG'yi, Milan Tottenham'ı devirdi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Bayern Münih PSG'yi, Milan Tottenham'ı devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i (PSG), Milan ise Tottenham'ı 1-0 yendi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T02:15+0300
2023-02-15T02:15+0300
2023-02-15T02:15+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
tur
bayern münih
paris saint-germain (psg)
milan
tottenham
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Almanya temsilcisi Bayern Münih, Parc des Princes'te konuk olduğu Fransa ekibi PSG'yi 53. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 yendi. Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.PSG formasıyla 16 yaş 343 günlükken sahaya çıkan Fransız futbolcu Warren Zaire-Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.Günün diğer maçında İtalya'nın Milan takımı, San Siro Stadı'nda ağırladığı İngiltere ekibi Tottenham'ı 7. dakikada Brahim Diaz'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.Bu iki eşleşmede çeyrek finale kalan takımlar, 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek.Öte yandan karşılaşmalardan önce Kahramanmaraş merkezli, 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/inter-sampdoria-macinda-deprem-unutulmadi-hakan-calhanoglu-ve-emirhan-ilkan-duygusal-anlar-yasadi-1067001864.html
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uefa şampiyonlar ligi, tur, bayern münih, paris saint-germain (psg), milan, tottenham
uefa şampiyonlar ligi, tur, bayern münih, paris saint-germain (psg), milan, tottenham
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Bayern Münih PSG'yi, Milan Tottenham'ı devirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i (PSG), Milan ise Tottenham'ı 1-0 yendi.
Almanya temsilcisi Bayern Münih, Parc des Princes'te konuk olduğu Fransa ekibi PSG'yi 53. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 yendi. Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
PSG formasıyla 16 yaş 343 günlükken sahaya çıkan Fransız futbolcu Warren Zaire-Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.
Günün diğer maçında İtalya'nın Milan takımı, San Siro Stadı'nda ağırladığı İngiltere ekibi Tottenham'ı 7. dakikada Brahim Diaz'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Bu iki eşleşmede çeyrek finale kalan takımlar, 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek.
Öte yandan karşılaşmalardan önce Kahramanmaraş merkezli, 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.