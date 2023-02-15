https://sputniknews.com.tr/20230215/sakarya-barosu-sunucu-ugur-arslanin-ithamlarina-iliskin-suc-duyurusunda-bulanacak-1067081490.html

Sakarya Barosu, sunucu Uğur Arslan'ın ithamlarına ilişkin suç duyurusunda bulanacak

Sakarya Barosu, sunucu Uğur Arslan'ın ithamlarına ilişkin suç duyurusunda bulanacak

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük tahribat oluşturan depremde yağmacılık olaylarına ilişkin olarak Uğur Arslan’ın Sakarya ve Niğde plakalı araçları... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T16:47+0300

2023-02-15T16:47+0300

2023-02-15T17:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

sunucu

sakarya

baro

suç duyurusu

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Bir televizyon kanalının canlı yayına katılan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan’ın deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çeken konuşmasında, “Bir bakıyoruz arabalar Sakarya plakalı Niğde plakalı. Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç. Yaklaşıyorsunuz içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş. Biraz daha bakıyorsunuz birileri hala oradan bir şeyler getirip arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya, plaka ne? Niğde, plaka ne? Başka bir şey” söylemlerine bulunduğu için tepki yağdı. Konuya ilişkin 40 meslektaşıyla bölgeye giden ve yardım çalışmalarına destek veren Sakarya Barosu yönetim kurulu üyesi Cihad Öztürk, Uğur Arslan hakkında dilekçe hazırladıklarını ve yakın bir zamanda hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.‘Gereken cevabı meslektaşımız sosyal medyadan verdi’Uğur Arslan’ın ithamlarına ilişkin olarak açıklama yapan Sakarya Barosu yönetim kurulu üyesi Cihad Öztürk, “Yönetim kurulu olarak bizde şikayet dilekçemizi hazırladık, bugün yarın suç duyurusunda bulunacağız ve sürecin takipçisi olacağız. Biz Sakarya Barosu olarak bölgeye kırktan fazla kişi gittik aynı zamanda bir yönetim kurulu üyemiz ve AFGD Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet arkadaşımız enkazda çalıştı. Aslında gereken cevabı meslektaşımız sosyal medyadan verdi. Buda Uğur Arslan isimli şahsın açıklamasındaki geri dönüşe sebep oldu. Biz şuanda kırk arkadaşımızla birlikte hazırız, dilekçemizi ona göre hazırlıyoruz ve diğer meslektaşlarımız dahil olmak isterse bu dilekçeye ekleyeceğiz” dedi.‘Deprem ile ilgili suçlar, ağırlaştırılmış suçlar çerçevesine alınmalıdır’Deprem felaketi hakkında konuşan Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hikmet Epözdemir, “Yaşadığımız büyük felakette halkımız bir ve biz olmayı başararak hiçbir ayırım gözetmeden kenetlenmiş, büyük bir yardımlaşma, dayanışma ile bir olup yaralarını sarmaya başlamıştır. Deprem ile ilgili suçlar, insanlığa karşı işlenen suçlar, ağırlaştırılmış suçlar çerçevesine alınmalıdır. Savcılıklar delil tespitine başladı. Tüm deliller derhal kararmadan, karartılmadan tespit olunmalıdır. Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak bizlerde, tüm deprem bölgesini kapsayan şikayet dilekçelerimizi, Sakarya Savcılığına sunacak ve açılacak davalarda mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.Sakaryalı ekiplerce enkazdan kurtarılan kişiden Uğur Arslan’a tepki: Akıl tutulması yaşamıştırArslan’a bir tepkide 88 saat sonra enkaz altından kurtarılan Yunus Akgül’den geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından enkaz altından kurtarılan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Yunus Akgül, hastanedeki tedavisinin ardından enkaz çalışmalarının sürdüğü alanda kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Akgül, bu esnada Uğur Arslan’a sert tepki gösterdi.‘Sakarya’yı yağmacı şeklinde belirtmek infial, skandaldır’Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ettiği esnada Uğur Arslan’a tepkisini dile getiren Yunus Akgül, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230215/canli-kahramanmaras-merkezli-depremde-10-gun-can-kaybi-35-binin-uzerinde-1067051703.html

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sunucu, sakarya, baro, suç duyurusu