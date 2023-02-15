Sakarya Barosu, sunucu Uğur Arslan'ın ithamlarına ilişkin suç duyurusunda bulanacak
16:47 15.02.2023 (güncellendi: 17:04 15.02.2023)
© İHAUğur Arslan
© İHA
Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük tahribat oluşturan depremde yağmacılık olaylarına ilişkin olarak Uğur Arslan’ın Sakarya ve Niğde plakalı araçları belirterek ithamda bulunmasına Sakarya Barosu tepki göstererek şikayet duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Bir televizyon kanalının canlı yayına katılan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan’ın deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çeken konuşmasında, “Bir bakıyoruz arabalar Sakarya plakalı Niğde plakalı. Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç. Yaklaşıyorsunuz içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş. Biraz daha bakıyorsunuz birileri hala oradan bir şeyler getirip arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya, plaka ne? Niğde, plaka ne? Başka bir şey” söylemlerine bulunduğu için tepki yağdı.
Konuya ilişkin 40 meslektaşıyla bölgeye giden ve yardım çalışmalarına destek veren Sakarya Barosu yönetim kurulu üyesi Cihad Öztürk, Uğur Arslan hakkında dilekçe hazırladıklarını ve yakın bir zamanda hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Sakarya Barosu, sunucu Uğur Arslan'ın Sakarya ve Niğde plakalı araçları belirterek 'yağmacı' ithamında bulunmasına ilişkin suç duyurusunda bulanacakhttps://t.co/ZWeVozVcie pic.twitter.com/AMGLbYopon— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 15, 2023
‘Gereken cevabı meslektaşımız sosyal medyadan verdi’
Uğur Arslan’ın ithamlarına ilişkin olarak açıklama yapan Sakarya Barosu yönetim kurulu üyesi Cihad Öztürk, “Yönetim kurulu olarak bizde şikayet dilekçemizi hazırladık, bugün yarın suç duyurusunda bulunacağız ve sürecin takipçisi olacağız. Biz Sakarya Barosu olarak bölgeye kırktan fazla kişi gittik aynı zamanda bir yönetim kurulu üyemiz ve AFGD Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet arkadaşımız enkazda çalıştı. Aslında gereken cevabı meslektaşımız sosyal medyadan verdi. Buda Uğur Arslan isimli şahsın açıklamasındaki geri dönüşe sebep oldu. Biz şuanda kırk arkadaşımızla birlikte hazırız, dilekçemizi ona göre hazırlıyoruz ve diğer meslektaşlarımız dahil olmak isterse bu dilekçeye ekleyeceğiz” dedi.
‘Deprem ile ilgili suçlar, ağırlaştırılmış suçlar çerçevesine alınmalıdır’
Deprem felaketi hakkında konuşan Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hikmet Epözdemir, “Yaşadığımız büyük felakette halkımız bir ve biz olmayı başararak hiçbir ayırım gözetmeden kenetlenmiş, büyük bir yardımlaşma, dayanışma ile bir olup yaralarını sarmaya başlamıştır. Deprem ile ilgili suçlar, insanlığa karşı işlenen suçlar, ağırlaştırılmış suçlar çerçevesine alınmalıdır. Savcılıklar delil tespitine başladı. Tüm deliller derhal kararmadan, karartılmadan tespit olunmalıdır. Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak bizlerde, tüm deprem bölgesini kapsayan şikayet dilekçelerimizi, Sakarya Savcılığına sunacak ve açılacak davalarda mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.
Sakaryalı ekiplerce enkazdan kurtarılan kişiden Uğur Arslan’a tepki: Akıl tutulması yaşamıştır
Arslan’a bir tepkide 88 saat sonra enkaz altından kurtarılan Yunus Akgül’den geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından enkaz altından kurtarılan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Yunus Akgül, hastanedeki tedavisinin ardından enkaz çalışmalarının sürdüğü alanda kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Akgül, bu esnada Uğur Arslan’a sert tepki gösterdi.
‘Sakarya’yı yağmacı şeklinde belirtmek infial, skandaldır’
Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ettiği esnada Uğur Arslan’a tepkisini dile getiren Yunus Akgül, şunları söyledi:
“Asrın felaketinin yaşandığı böyle bir dönemde bütün şehirlerden yaralarımızı sarmaya gelen o kadar çok kahramanlar var. Bu kahramanlar arasından Sakarya grubu beni enkaz altından çok büyük bir mücadeleyle 88 saat sonra bitti denilen yerden, bitmedi diyerek hayata yeniden tutunmamı sağladılar. Böyle bir mücadeleyi akamete uğratmak, bir sanatçının kimliğine ve unvanına yakışmadı. Sakarya’yı yağmacı şeklinde belirtmek infial, skandaldır. Burada sanat camiasında kendisinin ünlü olduğunu düşünüp Sakarya gibi bir şehri karşısına alan bir açıklamayı yaparak acizliğe düşen Uğur Arslan’ın şunu çok iyi anlaması lazım, kendisinin anlattığı gibi bir Sakarya burada yok. Sakarya gerçekten burada yüreğini ortaya koymuş bir şekilde tüm ekibiyle var gücüyle 24 saat çalıştığına şahitlik ediyorum. Sakarya kahramanlarına bu çirkin yakıştırmayı yapan her kim olursa olsun; sanat camiası veya siyasi partiden onları şiddetle kınıyorum, bizzat kendim hakkımı helal etmiyorum. Bu yakıştırmayı yapan Uğur Arslan, akıl tutulması yaşamıştır. Enkaz altına bedenen girmese de bu saatten sonra büyük bir milletin gönlünde enkazın altında yerini almıştır.”