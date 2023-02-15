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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde ölü sayısı cumhuriyet tarihinin en ölümcül depremi olarak bilinen 1939 Erzincan depremindeki can kaybını aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan son duruma göre depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti.