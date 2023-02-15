Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/canli-kahramanmaras-merkezli-depremde-10-gun-can-kaybi-35-binin-uzerinde-1067051703.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde 10. gün: Can kaybı 35 binin üzerinde
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde 10. gün: Can kaybı 35 binin üzerinde
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde ölü sayısı cumhuriyet tarihinin en ölümcül depremi olarak bilinen 1939... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T06:43+0300
2023-02-15T06:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kahramanmaraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067033519_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_81c57691cec7e5172b65501882023aae.jpg
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067033519_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_84cc6401b371071c3d7624bafefb809b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, deprem, kahramanmaraş, новый онлайн для белой редактуры
türkiye, deprem, kahramanmaraş, новый онлайн для белой редактуры
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde 10. gün: Can kaybı 35 binin üzerinde

06:43 15.02.2023
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde ölü sayısı cumhuriyet tarihinin en ölümcül depremi olarak bilinen 1939 Erzincan depremindeki can kaybını aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan son duruma göre depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
07:59 15.02.2023
Depremden kaçma anı Adana'da güvenlik kamerasına yansıdı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı.
Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı'nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
07:20 15.02.2023
Deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüs Kırıkkale'de devrildi: 13 kişi yaralandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen ekibin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
07:12 15.02.2023
Enkaz altından kalp ritmi alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 8 katlı Üçgözler Apartmanı'nda gece saatlerinde enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı. Arama kurtarma çalışması yapılıyor.
07:09 15.02.2023
Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Litvanyalı ekip ülkesine dönüyor
Kahramanmaraş'taki iki depremin ardından Litvanya’dan gelerek bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan 38 kişiden oluşan ekip, ülkelerine dönmek üzere Adıyaman’dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul’a geldi. Otobüslerle havalimanına götürülen arama kurtarma ekibinin buradan ülkelerine gideceği öğrenildi.
06:43 15.02.2023
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi
Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222’nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.
Gece saatlerinde Adana’dan İstanbul’a 30 yaralı taşıyan 222’nci filoya bağlı C-130 tipi askeri kargo uçağı, saat 03.00’te Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 30 yaralı, askerler ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kargo uçağında 30 yaralının yanı sıra 18 refakatçi olduğu öğrenildi.
Öte yandan askeri kargo uçağından indikten sonra yakınlarını bekleyen ve üzerinde montu olmayan bir depremzede çocuğa, askeri personelin montunu vermesi yürekleri ısıttı. Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul’da bulunan hastanelere nakil edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала