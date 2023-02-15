https://sputniknews.com.tr/20230215/roscosmos-yeni-uydu-goruntuleri-yayinladi-antakya-uzaydan-nasil-gorunuyor-1067076893.html
Roscosmos yeni uydu görüntüleri yayınladı: Antakya uzaydan nasıl görünüyor?
Roscosmos yeni uydu görüntüleri yayınladı: Antakya uzaydan nasıl görünüyor?
Rusya uzay ajansı Roscosmos, deprem sonrası Antakya’da oluşan yıkımı gösteren yeni uydu görüntüleri yayınladı. Söz konusu görüntülerin Rosmosmos’un Kanopus-B... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T15:11+0300
2023-02-15T15:11+0300
2023-02-15T15:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
antakya
hatay
roscosmos
uydu görüntüsü
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Antakya'da yaşanan yıkıma dair yeni uydu görüntüleri yayınladı.Görüntüler, Rosmosmos’un Kanopus-B uydusu tarafından kayda alındı.
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deprem, antakya, hatay, roscosmos, uydu görüntüsü
deprem, antakya, hatay, roscosmos, uydu görüntüsü
Roscosmos yeni uydu görüntüleri yayınladı: Antakya uzaydan nasıl görünüyor?
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Rusya uzay ajansı Roscosmos, deprem sonrası Antakya’da oluşan yıkımı gösteren yeni uydu görüntüleri yayınladı. Söz konusu görüntülerin Rosmosmos’un Kanopus-B uydusu tarafından çekildiği belirtildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Antakya'da yaşanan yıkıma dair yeni uydu görüntüleri yayınladı.
Görüntüler, Rosmosmos’un Kanopus-B uydusu tarafından kayda alındı.