https://sputniknews.com.tr/20230215/rus-disisleri-rusyanin-dtoden-cekilmesi-soz-konusu-degil-1067093613.html
Rus Dışişleri: Rusya'nın DTÖ'den çekilmesi söz konusu değil
Rus Dışişleri: Rusya'nın DTÖ'den çekilmesi söz konusu değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekilmesinin söz konusu olmadığı, böyle bir kararın Rusya’nın... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T22:46+0300
2023-02-15T22:46+0300
2023-02-15T22:46+0300
dünya
rusya
dtö
dünya ticaret örgütü (dtö)
vladimir putin
çekilme
açıklama
rus dışişleri
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin tutumu iyi biliniyor: DTÖ, Rusya'nın küresel ticaret sistemindeki çıkarlarınının savunulmasında önemli bir platform olmaya devam ediyor ve ondan çekilmek, düşmanlarımız için bir hediye olur” denildi.Mayıs 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticareti kısıtlamaya yönelik önlemlerini, örgütün kural ve ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirme ve bu tür önlemlere itiraz önerileri sunma ve ayrıca Rusya'nın ticaret organizasyonuna katılımına yönelik stratejinin güncellenmesi talimatı vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/putin-rusyada-vatanseverlik-ve-anavatana-ozveriyle-hizmet-gelenekleri-nesilden-nesile-aktariliyor-1067088491.html
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rusya, dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), vladimir putin, çekilme, açıklama, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), vladimir putin, çekilme, açıklama, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri: Rusya'nın DTÖ'den çekilmesi söz konusu değil
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekilmesinin söz konusu olmadığı, böyle bir kararın Rusya’nın düşmanlarına bir hediye olacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin tutumu iyi biliniyor: DTÖ, Rusya'nın küresel ticaret sistemindeki çıkarlarınının savunulmasında önemli bir platform olmaya devam ediyor ve ondan çekilmek, düşmanlarımız için bir hediye olur” denildi.
Mayıs 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticareti kısıtlamaya yönelik önlemlerini, örgütün kural ve ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirme ve bu tür önlemlere itiraz önerileri sunma ve ayrıca Rusya'nın ticaret organizasyonuna katılımına yönelik stratejinin güncellenmesi talimatı vermişti.