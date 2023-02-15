https://sputniknews.com.tr/20230215/rus-disisleri-rusyanin-dtoden-cekilmesi-soz-konusu-degil-1067093613.html

Rus Dışişleri: Rusya'nın DTÖ'den çekilmesi söz konusu değil

Rus Dışişleri: Rusya'nın DTÖ'den çekilmesi söz konusu değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekilmesinin söz konusu olmadığı, böyle bir kararın Rusya’nın... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T22:46+0300

2023-02-15T22:46+0300

2023-02-15T22:46+0300

dünya

rusya

dtö

dünya ticaret örgütü (dtö)

vladimir putin

çekilme

açıklama

rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin tutumu iyi biliniyor: DTÖ, Rusya'nın küresel ticaret sistemindeki çıkarlarınının savunulmasında önemli bir platform olmaya devam ediyor ve ondan çekilmek, düşmanlarımız için bir hediye olur” denildi.Mayıs 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticareti kısıtlamaya yönelik önlemlerini, örgütün kural ve ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirme ve bu tür önlemlere itiraz önerileri sunma ve ayrıca Rusya'nın ticaret organizasyonuna katılımına yönelik stratejinin güncellenmesi talimatı vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230215/putin-rusyada-vatanseverlik-ve-anavatana-ozveriyle-hizmet-gelenekleri-nesilden-nesile-aktariliyor-1067088491.html

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rusya, dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), vladimir putin, çekilme, açıklama, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı