https://sputniknews.com.tr/20230215/putin-rusyada-vatanseverlik-ve-anavatana-ozveriyle-hizmet-gelenekleri-nesilden-nesile-aktariliyor-1067088491.html

Putin: Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet gelenekleri nesilden nesile aktarılıyor

Putin: Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet gelenekleri nesilden nesile aktarılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet geleneklerinin nesilden nesile aktarıldığını vurguladı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T19:55+0300

2023-02-15T19:55+0300

2023-02-15T19:55+0300

dünya

vladimir putin

rusya

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Putin, Anavatan Sınırları Dışında Görev Yapan Rusya Vatandaşlarını Anma Günü ve Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilişinin 34. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğin katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.15 Şubat 1989'un Afganistan savaşına katılan Ruslar ve tüm Rusya halkı için önemli ve unutulmaz bir tarih olduğunu kaydeden Putin, "Binlerce yurttaşımız görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiler, en zor koşullarda en yüksek mesleki ve kişisel niteliklerini sergilediler, dayanıklılıkları ve cesaretleri, merhametleri ve asaletleriyle ün saldılar" dedi.Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet geleneklerinin nesilden nesile aktarıldığının altını çizen Putin, günümüzde Rus askerlerin neo-Nazilere karşı mertçe, omuz omuza bir mücadele yürüttüğünü ve ülkeyi koruduğunu vurguladı.

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