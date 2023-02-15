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https://sputniknews.com.tr/20230215/putin-rusyada-vatanseverlik-ve-anavatana-ozveriyle-hizmet-gelenekleri-nesilden-nesile-aktariliyor-1067088491.html
Putin: Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet gelenekleri nesilden nesile aktarılıyor
Putin: Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet gelenekleri nesilden nesile aktarılıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet geleneklerinin nesilden nesile aktarıldığını vurguladı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T19:55+0300
2023-02-15T19:55+0300
dünya
vladimir putin
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Putin, Anavatan Sınırları Dışında Görev Yapan Rusya Vatandaşlarını Anma Günü ve Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilişinin 34. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğin katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.15 Şubat 1989'un Afganistan savaşına katılan Ruslar ve tüm Rusya halkı için önemli ve unutulmaz bir tarih olduğunu kaydeden Putin, "Binlerce yurttaşımız görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiler, en zor koşullarda en yüksek mesleki ve kişisel niteliklerini sergilediler, dayanıklılıkları ve cesaretleri, merhametleri ve asaletleriyle ün saldılar" dedi.Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet geleneklerinin nesilden nesile aktarıldığının altını çizen Putin, günümüzde Rus askerlerin neo-Nazilere karşı mertçe, omuz omuza bir mücadele yürüttüğünü ve ülkeyi koruduğunu vurguladı.
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vladimir putin, rusya
vladimir putin, rusya

Putin: Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet gelenekleri nesilden nesile aktarılıyor

19:55 15.02.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet geleneklerinin nesilden nesile aktarıldığını vurguladı.
Putin, Anavatan Sınırları Dışında Görev Yapan Rusya Vatandaşlarını Anma Günü ve Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilişinin 34. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğin katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.

15 Şubat 1989'un Afganistan savaşına katılan Ruslar ve tüm Rusya halkı için önemli ve unutulmaz bir tarih olduğunu kaydeden Putin, "Binlerce yurttaşımız görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiler, en zor koşullarda en yüksek mesleki ve kişisel niteliklerini sergilediler, dayanıklılıkları ve cesaretleri, merhametleri ve asaletleriyle ün saldılar" dedi.

Rusya'da vatanseverlik ve anavatana özveriyle hizmet geleneklerinin nesilden nesile aktarıldığının altını çizen Putin, günümüzde Rus askerlerin neo-Nazilere karşı mertçe, omuz omuza bir mücadele yürüttüğünü ve ülkeyi koruduğunu vurguladı.
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