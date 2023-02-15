https://sputniknews.com.tr/20230215/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-9-milyon-liraya-ulasti-1067072640.html

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T14:06+0300

2023-02-15T14:06+0300

2023-02-15T14:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

merih demiral

neymar

kylian mbappe

lionel messi

cristiano ronaldo

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından imzalı forma satışlarındaki güncellemeleri duyuran milli futbolcu Merih Demiral, Norveçli santrfor Erling Haaland ile Fransız oyuncu Antoine Griezmann'ın formalarının, 750 biner liraya satıldığını belirtti.Fransız santrfor Kylian Mbappe'nin formasını ise Napoli'de forma giyen Elif Elmas, 700 bin lira karşılığında satın aldı. Futbol dünyasının birçok yıldız oyuncusunun dahil olduğu kampanyadan elde edilen toplam gelir, 9 milyon liraya ulaştı.Merih Demiral'ın depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyaya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon gibi önemli isimler katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230213/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-75-milyon-lirayi-asti-1066993244.html

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merih demiral, neymar, kylian mbappe, lionel messi, cristiano ronaldo