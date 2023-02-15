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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-9-milyon-liraya-ulasti-1067072640.html
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T14:06+0300
2023-02-15T14:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
merih demiral
neymar
kylian mbappe
lionel messi
cristiano ronaldo
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından imzalı forma satışlarındaki güncellemeleri duyuran milli futbolcu Merih Demiral, Norveçli santrfor Erling Haaland ile Fransız oyuncu Antoine Griezmann'ın formalarının, 750 biner liraya satıldığını belirtti.Fransız santrfor Kylian Mbappe'nin formasını ise Napoli'de forma giyen Elif Elmas, 700 bin lira karşılığında satın aldı. Futbol dünyasının birçok yıldız oyuncusunun dahil olduğu kampanyadan elde edilen toplam gelir, 9 milyon liraya ulaştı.Merih Demiral'ın depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyaya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon gibi önemli isimler katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-75-milyon-lirayi-asti-1066993244.html
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merih demiral, neymar, kylian mbappe, lionel messi, cristiano ronaldo
merih demiral, neymar, kylian mbappe, lionel messi, cristiano ronaldo

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

14:06 15.02.2023
© AAMerih Demiral
Merih Demiral - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından imzalı forma satışlarındaki güncellemeleri duyuran milli futbolcu Merih Demiral, Norveçli santrfor Erling Haaland ile Fransız oyuncu Antoine Griezmann'ın formalarının, 750 biner liraya satıldığını belirtti.
Fransız santrfor Kylian Mbappe'nin formasını ise Napoli'de forma giyen Elif Elmas, 700 bin lira karşılığında satın aldı. Futbol dünyasının birçok yıldız oyuncusunun dahil olduğu kampanyadan elde edilen toplam gelir, 9 milyon liraya ulaştı.
Merih Demiral'ın depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyaya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon gibi önemli isimler katılmıştı.
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon lirayı aştı
13 Şubat, 23:19
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