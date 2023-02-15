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Lufthansa'nın uçuşlarında sistem arızası nedeniyle gecikme ve iptaller yaşanıyor
Lufthansa'nın uçuşlarında sistem arızası nedeniyle gecikme ve iptaller yaşanıyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da, bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arızanın uçuşlarda gecikmelere ve iptallere neden olduğu açıklandı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T14:02+0300
2023-02-15T14:02+0300
dünya
lufthansa
uçuş
arıza
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Alman basınında yer alan haberlerde, bilgisayar sistemlerinde yaşanan arızanın nedeninin, inşaat çalışmaları sırasında hasar gören bir kablo olduğu belirtildi.Arıza uçuş iptallerine neden olurken, yolcular ve uçaklar, Frankfurt ve Münih gibi Almanya'nın 7 büyük havalimanlarında beklemek zorunda kalıyor.Arıza Lufthansa'nın tüm uluslararası hava trafiğini etkilerken, Frankfurt Havalimanı'na inişler durduruldu.Lufthansa Grup bünyesinde bulunan Brussels Airlines, Austrian Airlines ve Eurowings'in de söz konusu arızadan etkilendiği belirtiliyor.Genel merkezde kriz ekibi kuran Lufthansa yönetimi, sorunu çözmek için yoğun şekilde çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/lufthansa-kabin-personelinin-maasini-artiracak-1062944636.html
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lufthansa, uçuş, arıza
lufthansa, uçuş, arıza

Lufthansa'nın uçuşlarında sistem arızası nedeniyle gecikme ve iptaller yaşanıyor

14:02 15.02.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHELufthansa
Lufthansa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da, bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arızanın uçuşlarda gecikmelere ve iptallere neden olduğu açıklandı.
Alman basınında yer alan haberlerde, bilgisayar sistemlerinde yaşanan arızanın nedeninin, inşaat çalışmaları sırasında hasar gören bir kablo olduğu belirtildi.
Arıza uçuş iptallerine neden olurken, yolcular ve uçaklar, Frankfurt ve Münih gibi Almanya'nın 7 büyük havalimanlarında beklemek zorunda kalıyor.
Arıza Lufthansa'nın tüm uluslararası hava trafiğini etkilerken, Frankfurt Havalimanı'na inişler durduruldu.
Lufthansa Grup bünyesinde bulunan Brussels Airlines, Austrian Airlines ve Eurowings'in de söz konusu arızadan etkilendiği belirtiliyor.
Genel merkezde kriz ekibi kuran Lufthansa yönetimi, sorunu çözmek için yoğun şekilde çalışıyor.
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