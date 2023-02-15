https://sputniknews.com.tr/20230215/lufthansanin-ucuslarinda-sistem-arizasi-nedeniyle-gecikme-ve-iptaller-yasaniyor-1067072518.html

Lufthansa'nın uçuşlarında sistem arızası nedeniyle gecikme ve iptaller yaşanıyor

Lufthansa'nın uçuşlarında sistem arızası nedeniyle gecikme ve iptaller yaşanıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da, bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arızanın uçuşlarda gecikmelere ve iptallere neden olduğu açıklandı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T14:02+0300

2023-02-15T14:02+0300

2023-02-15T14:02+0300

dünya

lufthansa

uçuş

arıza

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Alman basınında yer alan haberlerde, bilgisayar sistemlerinde yaşanan arızanın nedeninin, inşaat çalışmaları sırasında hasar gören bir kablo olduğu belirtildi.Arıza uçuş iptallerine neden olurken, yolcular ve uçaklar, Frankfurt ve Münih gibi Almanya'nın 7 büyük havalimanlarında beklemek zorunda kalıyor.Arıza Lufthansa'nın tüm uluslararası hava trafiğini etkilerken, Frankfurt Havalimanı'na inişler durduruldu.Lufthansa Grup bünyesinde bulunan Brussels Airlines, Austrian Airlines ve Eurowings'in de söz konusu arızadan etkilendiği belirtiliyor.Genel merkezde kriz ekibi kuran Lufthansa yönetimi, sorunu çözmek için yoğun şekilde çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221101/lufthansa-kabin-personelinin-maasini-artiracak-1062944636.html

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lufthansa, uçuş, arıza