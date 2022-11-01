https://sputniknews.com.tr/20221101/lufthansa-kabin-personelinin-maasini-artiracak-1062944636.html

Lufthansa kabin personelinin maaşını artıracak

Lufthansa kabin personelinin maaşını artıracak

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası ile kabin personelinin aylık maaşlarının Ocak 2023'ten itibaren 250... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T16:41+0300

2022-11-01T16:41+0300

2022-11-01T16:41+0300

dünya

lufthansa

almanya

maaş

zam

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Lufthansa'dan yapılan açıklamada, UFO sendikası ile Lufthansa’nın kabin personelinin aylık maaşlarının artırılması konusunda bir yıllık anlaşmaya gidildiği belirtildi.Buna göre, Lufthansa'da çalışan 19 binden fazla kabin personelinin aylık maaşları Ocak 2023 tarihinden itibaren 250 euro ve Temmuz 2023'ten itibaren ise yüzde 2.5 oranında artırılacak.Aynıca kabin personelinin başlangıç ​​maaşları yüzde 17 artırılırken en yüksek maaş grubunda yer alanların maaşında da yüzde 9'luk artış olacak.Bu arada, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10.4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.Enflasyon oranlarının giderek artması, Alman ekonomisinde de çoğu sektörde maaş zammı çağrılarını körüklemişti.Lufthansa, Almanya'da havalimanlarında yazın personel sıkıntısı ve grevlerle yaşanan kaosa karşın Kovid-19 salgını sonrası uçuş talebinin artmasıyla 27 Ekim’de bu yılın 3. çeyreği için 1.1 milyar euro kar açıkladı.Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman havayolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuş, çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş, seferlerin gecikmesinden dolayı yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşabilmişlerdi.

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lufthansa, almanya, maaş, zam