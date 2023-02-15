https://sputniknews.com.tr/20230215/is-bankasi-3-milyar-liralik-hisse-geri-alimi-yapacak-1067049313.html

BDDK kararı sonrası İş Bankası ve THY'den hisse geri alımı

BDDK kararı sonrası İş Bankası ve THY'den hisse geri alımı

İş Bankası, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı. Türk Hava Yolları da (THY) pay... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T01:58+0300

2023-02-15T01:58+0300

2023-02-15T02:05+0300

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İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.Açıklamada, "6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 Şubat'ta Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile tüm yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat tarih, 2023/10 sayılı bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan geri alınabilmesi, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 330 milyon adet olarak belirlenmesi, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarının 3 milyar TL olarak belirlenmesi, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük 31 Aralık 2023 tarihine kadar yetkili kılınmıştır" ifadelerine yer verildi.THY'den 9 milyar liralık geri alım THY de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Geri Alınan Paylar Tebliği'nde bugün uygulamaya aldığı değişiklik çerçevesinde hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına karar verildiği bildirildi.Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, şirketin nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9 milyar lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, geri alınacak azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'i ile sınırlandırılmasına ve yapılacak pay geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiği ifade edildi.BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adımBDDK, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremler nedeniyle alınan ilave kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımlamıştı.Kurum, payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirilmişti.Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023'ten itibaren olmak üzere 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230213/bbdk-temassiz-kartlarin-ilk-kullaniminda-sifre-istenecek-1066987306.html

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