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https://sputniknews.com.tr/20230213/bbdk-temassiz-kartlarin-ilk-kullaniminda-sifre-istenecek-1066987306.html
BBDK: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
BBDK: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T19:37+0300
2023-02-13T19:38+0300
ekonomi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
temassız ödeme
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BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220630/temassiz-odemede-limit-artisi-1058139454.html
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), temassız ödeme
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), temassız ödeme

BBDK: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek

19:37 13.02.2023 (güncellendi: 19:38 13.02.2023)
© AAtemassız ödeme - banka kartı
temassız ödeme - banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.
BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."
temassız ödeme - banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
EKONOMİ
Temassız ödemede limit artışı
30 Haziran 2022, 13:28
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