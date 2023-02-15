https://sputniknews.com.tr/20230215/gaziantepteki-havuzun-deprem-esnasindaki-goruntuleri-ortaya-cikti-1067079701.html

Gaziantep'teki havuzun deprem esnasındaki görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'teki havuzun deprem esnasındaki görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki deprem esnasında Gaziantep'teki kapalı yüzme havuzu taştı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T16:00+0300

2023-02-15T16:00+0300

2023-02-15T16:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

gaziantep

deprem

havuz

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen taşma güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.

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gaziantep, deprem, havuz