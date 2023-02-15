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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/gaziantepteki-havuzun-deprem-esnasindaki-goruntuleri-ortaya-cikti-1067079701.html
Gaziantep'teki havuzun deprem esnasındaki görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'teki havuzun deprem esnasındaki görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki deprem esnasında Gaziantep'teki kapalı yüzme havuzu taştı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T16:00+0300
2023-02-15T16:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gaziantep
deprem
havuz
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen taşma güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/vodafone-turkiye-yoneticisi-nufusun-yogun-oldugu-bir-yer-yikilirsa-ayni-iletisim-sorunlari-olur-1067076027.html
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gaziantep, deprem, havuz
gaziantep, deprem, havuz

Gaziantep'teki havuzun deprem esnasındaki görüntüleri ortaya çıktı

16:00 15.02.2023
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCIGaziantep'teki havuzun deprem esnasındaki görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'teki havuzun deprem esnasındaki görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI
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Kahramanmaraş'taki deprem esnasında Gaziantep'teki kapalı yüzme havuzu taştı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.
Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen taşma güvenlik kamerasına yansıdı.
Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.
cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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