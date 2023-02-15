https://sputniknews.com.tr/20230215/elon-musk-kopegi-flokiyi-ceo-yapti-kopek-temali-alt-coinler-yukselise-gecti-1067055335.html
Elon Musk, köpeği Floki'yi CEO yaptı, köpek temalı alt coin'ler yükselişe geçti
Elon Musk, köpeği Floki'yi CEO yaptı, köpek temalı alt coin'ler yükselişe geçti
Amerikalı milyarder Elon Musk, köpeği Floki'nin bir fotoğrafını 'Twitter'ın yeni CEO'su harika' notuyla paylaştı. Musk'ın paylaşımının ardından köpek temalı... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T09:58+0300
2023-02-15T09:58+0300
2023-02-15T09:58+0300
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından köpeği Floki'nin bir fotoğrafını paylaşarak 'Twitter'ın yeni CEO'su harika' notunu ekledi.Musk, Floki’nin önceki CEO'dan 'çok daha iyi olduğunu, rakamlarla arasının harika olduğunu ve bir tarzı olduğunu' ifade etti.Paylaşımın ardından köpek temalı alt coin'lerin tamamı yükseldi.Bu coin'ler arasında DOGE, Floki Inu ve Shiba Inu yer aldı.Musk'ın paylaşımı, söz konusu coin'lerin yaratıcıları Shibetoshi Nakamoto, Matt Wallace ve Shytoshi Kusama tarafından pozitif karşılandı.Öte yandan Floki Inu'un fiyatı yüzde 45’ten fazla yükseldi ve şu anki fiyat olan 0.00002974 dolara geldi.DOGE ise 0.08599 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu ve BONE gibi diğer köpek temalı kripto paraların fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 8 oranında arttı.
https://sputniknews.com.tr/20221229/doge-memesine-ilham-veren-unlu-shiba-inu-kopegi-losemiye-yakalandi-1065155639.html
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elon musk, coin, kripto para
elon musk, coin, kripto para
Elon Musk, köpeği Floki'yi CEO yaptı, köpek temalı alt coin'ler yükselişe geçti
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Amerikalı milyarder Elon Musk, köpeği Floki'nin bir fotoğrafını 'Twitter'ın yeni CEO'su harika' notuyla paylaştı. Musk'ın paylaşımının ardından köpek temalı alt coin'ler yükselişe geçti.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından köpeği Floki'nin bir fotoğrafını paylaşarak 'Twitter'ın yeni CEO'su harika' notunu ekledi.
Musk, Floki’nin önceki CEO'dan 'çok daha iyi olduğunu, rakamlarla arasının harika olduğunu ve bir tarzı olduğunu' ifade etti.
Paylaşımın ardından köpek temalı alt coin'lerin tamamı yükseldi.
Bu coin'ler arasında DOGE, Floki Inu ve Shiba Inu yer aldı.
Musk'ın paylaşımı, söz konusu coin'lerin yaratıcıları Shibetoshi Nakamoto, Matt Wallace ve Shytoshi Kusama tarafından pozitif karşılandı.
Öte yandan Floki Inu'un fiyatı yüzde 45’ten fazla yükseldi ve şu anki fiyat olan 0.00002974 dolara geldi.
DOGE ise 0.08599 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu ve BONE gibi diğer köpek temalı kripto paraların fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 8 oranında arttı.