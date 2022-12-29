https://sputniknews.com.tr/20221229/doge-memesine-ilham-veren-unlu-shiba-inu-kopegi-losemiye-yakalandi-1065155639.html
'Doge' meme'ine ilham veren ünlü Shiba Inu köpeği lösemiye yakalandı
'Doge' meme'ine ilham veren ünlü Shiba Inu köpeği lösemiye yakalandı
'Doge' meme'ine ilham veren ve internette viral olan Shiba Inu köpeğin sahibi, köpeğinin lösemiye yakalandığını açıkladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T09:55+0300
2022-12-29T09:55+0300
2022-12-29T09:57+0300
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lösemi
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17 yaşındaki Shiba Inu cinsi köpek Kabosu, 2010'dan bu yana internette milyonlarca kullanıcının 'meme'lerine konu oldu.Kabosu, daha sonra 2013 yılında Dogecoin kripto para biriminin yaratılmasına ilham verdi.Japonya'nın Sakura bölgesinde anaokulu öğretmeni olan Kabosu'nun sahibi Atsuko Sato, Instagram'dan yaptığı paylaşımda köpeğine 'lösemi' teşhisi konulduğunu ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.Sato, Kabosu'nun Noel'den hemen önce yemek yemeyi bıraktığını ve veterinerlerin sindirim sisteminde bir tür iltihaplanma olan akut kolanjiyohepatitten muzdarip olduğunu tespit etmesinin ardından antibiyotik kullanmaya başladığını söyledi.Sato, bir sonraki paylaşımında "Her şey yoluna girecek. Çünkü gücümüzü tüm dünyadan alıyoruz!" ifadelerini kullandı.Kabosu'ya çok sayıda sosyal medya kullanıcısından destek mesajı gitti.
https://sputniknews.com.tr/20220617/elon-muska-258-milyar-dolarlik-dogecoin-davasi-1057536568.html
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dogecoin, shiba coin, köpek, lösemi
dogecoin, shiba coin, köpek, lösemi
'Doge' meme'ine ilham veren ünlü Shiba Inu köpeği lösemiye yakalandı
09:55 29.12.2022 (güncellendi: 09:57 29.12.2022) Abone ol
'Doge' meme'ine ilham veren ve internette viral olan Shiba Inu köpeğin sahibi, köpeğinin lösemiye yakalandığını açıkladı.
17 yaşındaki Shiba Inu cinsi köpek Kabosu, 2010'dan bu yana internette milyonlarca kullanıcının 'meme'lerine konu oldu.
Kabosu, daha sonra 2013 yılında Dogecoin kripto para biriminin yaratılmasına ilham verdi.
Japonya'nın Sakura bölgesinde anaokulu öğretmeni olan Kabosu'nun sahibi Atsuko Sato, Instagram'dan yaptığı paylaşımda köpeğine 'lösemi' teşhisi konulduğunu ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.
Sato, Kabosu'nun Noel'den hemen önce yemek yemeyi bıraktığını ve veterinerlerin sindirim sisteminde bir tür iltihaplanma olan akut kolanjiyohepatitten muzdarip olduğunu tespit etmesinin ardından antibiyotik kullanmaya başladığını söyledi.
Sato, bir sonraki paylaşımında "Her şey yoluna girecek. Çünkü gücümüzü tüm dünyadan alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Kabosu'ya çok sayıda sosyal medya kullanıcısından destek mesajı gitti.