Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/deprem-bolgesinde-kredi-ile-konut-almis-kisilerin-durumu-ne-olacak-1067055044.html
Deprem bölgesinde kredi ile konut almış kişilerin durumu ne olacak?
Deprem bölgesinde kredi ile konut almış kişilerin durumu ne olacak?
Depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı, birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu binalardaki daireleri kredi çekerek alanların durumuna ilişkin ise uzmanı... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T09:37+0300
2023-02-15T09:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
enkaz
bina
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067003104_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_c6f8a02b5cf007ec57a42a22a917a1b1.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Bu binalar arasında kredi ile satılan daireler de vardı. Peki kredi ile konut alanların durumu ne olacak? Milliyet gazetesinin haberine göre Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kredi ile ev çekenlerin durumunu şu sözlerle açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20230215/meteoroloji-deprem-bolgesi-ve-diger-illerde-hava-durumunu-paylasti-1067053280.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067003104_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_263d297e1a7fc7a5cc0ef0668bdfca55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, enkaz, bina, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
deprem, enkaz, bina, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)

Deprem bölgesinde kredi ile konut almış kişilerin durumu ne olacak?

09:37 15.02.2023 (güncellendi: 09:41 15.02.2023)
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTUDoğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU
Abone olTelegram
Depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı, birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu binalardaki daireleri kredi çekerek alanların durumuna ilişkin ise uzmanı, "Evler DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Bu binalar arasında kredi ile satılan daireler de vardı. Peki kredi ile konut alanların durumu ne olacak?
Milliyet gazetesinin haberine göre Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kredi ile ev çekenlerin durumunu şu sözlerle açıkladı:
"Kredi çekmiş olan vatandaşlar kredi çektikleri evler zaten DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca oluşan mağduriyet çerçevesinde hem DASK hem eşya bedellerini sigorta sisteminden alabiliyor olacaklar. Onlar için herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak en azından maddi anlamda onları rahatlatacak bir durum var. Umarız ki yaralar hızlı sarılır şu an genel seferberlik var. İnsanlar evlerini bile herhangi bedel almadan depremzedelere açmış durumda. O nedenle biz sahada böyle fahiş artışlara yönelik durum görmüyoruz. Yani şimdiye kadar herhangi bir tespitimiz olmadı."
Deprem öncesi ve sonrası Türkiye görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji, deprem bölgesi ve diğer illerde hava durumunu paylaştı
09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала