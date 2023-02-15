Deprem bölgesinde kredi ile konut almış kişilerin durumu ne olacak?

"Kredi çekmiş olan vatandaşlar kredi çektikleri evler zaten DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca oluşan mağduriyet çerçevesinde hem DASK hem eşya bedellerini sigorta sisteminden alabiliyor olacaklar. Onlar için herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak en azından maddi anlamda onları rahatlatacak bir durum var. Umarız ki yaralar hızlı sarılır şu an genel seferberlik var. İnsanlar evlerini bile herhangi bedel almadan depremzedelere açmış durumda. O nedenle biz sahada böyle fahiş artışlara yönelik durum görmüyoruz. Yani şimdiye kadar herhangi bir tespitimiz olmadı."