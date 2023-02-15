https://sputniknews.com.tr/20230215/deprem-bolgesinde-kredi-ile-konut-almis-kisilerin-durumu-ne-olacak-1067055044.html
Deprem bölgesinde kredi ile konut almış kişilerin durumu ne olacak?
Deprem bölgesinde kredi ile konut almış kişilerin durumu ne olacak?
Depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı, birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu binalardaki daireleri kredi çekerek alanların durumuna ilişkin ise uzmanı... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T09:37+0300
2023-02-15T09:37+0300
2023-02-15T09:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
enkaz
bina
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Bu binalar arasında kredi ile satılan daireler de vardı. Peki kredi ile konut alanların durumu ne olacak? Milliyet gazetesinin haberine göre Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kredi ile ev çekenlerin durumunu şu sözlerle açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20230215/meteoroloji-deprem-bolgesi-ve-diger-illerde-hava-durumunu-paylasti-1067053280.html
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deprem, enkaz, bina, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
deprem, enkaz, bina, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
Deprem bölgesinde kredi ile konut almış kişilerin durumu ne olacak?
09:37 15.02.2023 (güncellendi: 09:41 15.02.2023) Abone ol
Depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı, birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu binalardaki daireleri kredi çekerek alanların durumuna ilişkin ise uzmanı, "Evler DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Bu binalar arasında kredi ile satılan daireler de vardı. Peki kredi ile konut alanların durumu ne olacak?
Milliyet gazetesinin haberine
göre Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kredi ile ev çekenlerin durumunu şu sözlerle açıkladı:
"Kredi çekmiş olan vatandaşlar kredi çektikleri evler zaten DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca oluşan mağduriyet çerçevesinde hem DASK hem eşya bedellerini sigorta sisteminden alabiliyor olacaklar. Onlar için herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak en azından maddi anlamda onları rahatlatacak bir durum var. Umarız ki yaralar hızlı sarılır şu an genel seferberlik var. İnsanlar evlerini bile herhangi bedel almadan depremzedelere açmış durumda. O nedenle biz sahada böyle fahiş artışlara yönelik durum görmüyoruz. Yani şimdiye kadar herhangi bir tespitimiz olmadı."