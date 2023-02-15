Meteoroloji, deprem bölgesi ve diğer illerde hava durumunu paylaştı
© AP Photo / Emrah GurelDeprem öncesi ve sonrası Türkiye görüntüleri
© AP Photo / Emrah Gurel
Meteoroloji, 15 Şubat Türkiye geneli ve deprem bölgesi için hava durumu raporunu yayımladı.
Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.6 ve 7.7 şiddetinde iki büyük depremle sarsıldı. Bu deprem, tam 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar aynı zamanda olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor.
Depremin etki ettiği şehirler ve diğer illerimizde hava durumu şöyle:Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Depremin etki ettiği şehirler ve diğer illerde hava durumu şöyle:
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydığu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -7°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Depremin etki ettiği şehirler ve diğer illerimizde hava durumu şöyle: °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı