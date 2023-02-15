https://sputniknews.com.tr/20230215/meteoroloji-deprem-bolgesi-ve-diger-illerde-hava-durumunu-paylasti-1067053280.html

Meteoroloji, deprem bölgesi ve diğer illerde hava durumunu paylaştı

Meteoroloji, deprem bölgesi ve diğer illerde hava durumunu paylaştı

Meteoroloji, 15 Şubat Türkiye geneli ve deprem bölgesi için hava durumu raporunu yayımladı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T09:11+0300

2023-02-15T09:11+0300

2023-02-15T09:11+0300

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hava durumu

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Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.6 ve 7.7 şiddetinde iki büyük depremle sarsıldı. Bu deprem, tam 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar aynı zamanda olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor.Depremin etki ettiği şehirler ve diğer illerimizde hava durumu şöyle:Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Depremin etki ettiği şehirler ve diğer illerde hava durumu şöyle:AkdenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı bulutluHATAY °C, 12°CParçalı bulutluK.MARAŞ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluGüneydığu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 8°CParçalı bulutluSİİRT °C, 5°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 8°CParçalı bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 3°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, -8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -7°CParçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıDepremin etki ettiği şehirler ve diğer illerimizde hava durumu şöyle: °C, 2°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 7°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSAMSUN °C, 7°CParçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıTOKAT °C, 4°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 7°CParçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMarmaraParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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türkiye, deprem, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu