https://sputniknews.com.tr/20230214/turk-bayragi-ile-hataydalar-vietnam-ekibi-ilk-defa-yabanci-ulkede-arama-kurtarma-calismasi-yapiyor-1067021601.html
Türk bayrağı ile Hatay'dalar: Vietnam ekibi ilk defa yabancı ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor
Türk bayrağı ile Hatay'dalar: Vietnam ekibi ilk defa yabancı ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor
Vietnamlı askeri arama kurtarma ekipleri depremin yıkıcı etkisi altındaki Hatay’a ellerinde Türk bayraklarıyla yardıma geldi. Ekibin dünyada ilk kez yabancı... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T14:30+0300
2023-02-14T14:30+0300
2023-02-14T14:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
vietnam
deprem
arama kurtarma
türkiye
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Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan şiddetli depremlerden Hatay dahil 10 ilde binalar yıkılmış ve on binlerce vatandaş hayatını kaybetti.Hatay Havalimanı’na bugün akşam saatlerinde ise yaklaşık 50 kişilik Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi geldi.Ellerinde Türk bayrakları ile gelen Vietnamlılar enkaz bölgesine doğru hareket etti.Ekip ilk defa yabancı bir ülkede arama kurtarma çalışması yapıyorİlk defa ülkeleri dışında görev alan ekip, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Vietnam'ın senelerdir doğal afetlerle mücadele eden bir ülke olduğunu söyledi.Ülkelerinin arama kurtarma konusunda önemli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Hai, "Türkiye'ye yardımcı olduğumuz için mutlu olduk. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, kurulduktan sonra ilk defa bir arama kurtarma ekibini, Türkiye'ye göndermiştir. Dünya devletleri arasında arama kurtarma ekibini ilk defa Türkiye'ye göndermiştir" dedi.Hai, çok fazla ülke gezdiğini, art arda depremi ise ilk defa Türkiye'de gördüğünü kaydetti.Arama kurtarma ekibinin sorumlusu Nguyen Mınh Khuong ise Vietnam Kamu Güvenlik Teşkilatı'ndan geldiklerini aktararak, "30 saatlik uçuş sonrası Adana Havalimanı'na geldik. Oradan da AFAD otobüsleriyle yola çıktık. Yol güzergahında çok fazla binanın yıkıldığını gördük. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. İki grup olarak çalışıyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230214/peskov-rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiye-ve-suriyeye-kahramanca-yardim-etti--1067021236.html
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vietnam, deprem, arama kurtarma, türkiye
Türk bayrağı ile Hatay'dalar: Vietnam ekibi ilk defa yabancı ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor
14:30 14.02.2023 (güncellendi: 14:32 14.02.2023) Abone ol
Vietnamlı askeri arama kurtarma ekipleri depremin yıkıcı etkisi altındaki Hatay’a ellerinde Türk bayraklarıyla yardıma geldi. Ekibin dünyada ilk kez yabancı bir ülkede arama kurtarma faaliyetine katıldıkları biliniyor.
Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan şiddetli depremlerden Hatay dahil 10 ilde binalar yıkılmış ve on binlerce vatandaş hayatını kaybetti.
Hatay Havalimanı’na bugün akşam saatlerinde ise yaklaşık 50 kişilik Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi geldi.
Ellerinde Türk bayrakları ile gelen Vietnamlılar enkaz bölgesine doğru hareket etti.
Ekip ilk defa yabancı bir ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor
İlk defa ülkeleri dışında görev alan ekip, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Vietnam'ın senelerdir doğal afetlerle mücadele eden bir ülke olduğunu söyledi.
Ülkelerinin arama kurtarma konusunda önemli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Hai, "Türkiye'ye yardımcı olduğumuz için mutlu olduk. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, kurulduktan sonra ilk defa bir arama kurtarma ekibini, Türkiye'ye göndermiştir. Dünya devletleri arasında arama kurtarma ekibini ilk defa Türkiye'ye göndermiştir" dedi.
Hai, çok fazla ülke gezdiğini, art arda depremi ise ilk defa Türkiye'de gördüğünü kaydetti.
Arama kurtarma ekibinin sorumlusu Nguyen Mınh Khuong ise Vietnam Kamu Güvenlik Teşkilatı'ndan geldiklerini aktararak, "30 saatlik uçuş sonrası Adana Havalimanı'na geldik. Oradan da AFAD otobüsleriyle yola çıktık. Yol güzergahında çok fazla binanın yıkıldığını gördük. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. İki grup olarak çalışıyoruz" diye konuştu.