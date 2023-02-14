https://sputniknews.com.tr/20230214/turk-bayragi-ile-hataydalar-vietnam-ekibi-ilk-defa-yabanci-ulkede-arama-kurtarma-calismasi-yapiyor-1067021601.html

Türk bayrağı ile Hatay'dalar: Vietnam ekibi ilk defa yabancı ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor

Türk bayrağı ile Hatay'dalar: Vietnam ekibi ilk defa yabancı ülkede arama kurtarma çalışması yapıyor

Vietnamlı askeri arama kurtarma ekipleri depremin yıkıcı etkisi altındaki Hatay’a ellerinde Türk bayraklarıyla yardıma geldi. Ekibin dünyada ilk kez yabancı... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T14:30+0300

2023-02-14T14:30+0300

2023-02-14T14:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

vietnam

deprem

arama kurtarma

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067021445_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd06e59a33e6ff94cff5a2412f4bf5de.jpg

Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan şiddetli depremlerden Hatay dahil 10 ilde binalar yıkılmış ve on binlerce vatandaş hayatını kaybetti.Hatay Havalimanı’na bugün akşam saatlerinde ise yaklaşık 50 kişilik Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi geldi.Ellerinde Türk bayrakları ile gelen Vietnamlılar enkaz bölgesine doğru hareket etti.Ekip ilk defa yabancı bir ülkede arama kurtarma çalışması yapıyorİlk defa ülkeleri dışında görev alan ekip, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Vietnam'ın senelerdir doğal afetlerle mücadele eden bir ülke olduğunu söyledi.Ülkelerinin arama kurtarma konusunda önemli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Hai, "Türkiye'ye yardımcı olduğumuz için mutlu olduk. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, kurulduktan sonra ilk defa bir arama kurtarma ekibini, Türkiye'ye göndermiştir. Dünya devletleri arasında arama kurtarma ekibini ilk defa Türkiye'ye göndermiştir" dedi.Hai, çok fazla ülke gezdiğini, art arda depremi ise ilk defa Türkiye'de gördüğünü kaydetti.Arama kurtarma ekibinin sorumlusu Nguyen Mınh Khuong ise Vietnam Kamu Güvenlik Teşkilatı'ndan geldiklerini aktararak, "30 saatlik uçuş sonrası Adana Havalimanı'na geldik. Oradan da AFAD otobüsleriyle yola çıktık. Yol güzergahında çok fazla binanın yıkıldığını gördük. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. İki grup olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230214/peskov-rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiye-ve-suriyeye-kahramanca-yardim-etti--1067021236.html

vietnam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vietnam, deprem, arama kurtarma, türkiye