https://sputniknews.com.tr/20230214/tff-baskani-buyukeksi-duyurdu-5-kulup-daha-ligden-cekildi-3-kulubun-cekilme-talebi-reddedildi-1067034290.html
TFF Başkanı Büyükekşi duyurdu: 5 kulüp daha ligden çekildi, 3 kulübün çekilme talebi reddedildi
TFF Başkanı Büyükekşi duyurdu: 5 kulüp daha ligden çekildi, 3 kulübün çekilme talebi reddedildi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden dolayı ligden çekilmek isteyen takımları belli oldu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T17:07+0300
2023-02-14T17:07+0300
2023-02-14T17:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
yeni malatyaspor
hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden dolayı ligden çekilmek isteyen takımları belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.NTV Spor'un aktardığına göre Büyükekşi, "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor ve Niğdespor çekilmek istediğini ilettiler. Lig sonuncusu veya son iki üç sırasında yer alan kulüpler, bunları reddettik" dedi.TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK kararıTFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230210/yeni-malatyaspor-ligden-cekildigimizi-federasyona-bildirdik-biz-artik-ligde-yokuz-1066846906.html
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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, yeni malatyaspor, hatayspor
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, yeni malatyaspor, hatayspor
TFF Başkanı Büyükekşi duyurdu: 5 kulüp daha ligden çekildi, 3 kulübün çekilme talebi reddedildi
17:07 14.02.2023 (güncellendi: 17:21 14.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden dolayı ligden çekilmek isteyen takımları belli oldu.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden dolayı ligden çekilmek isteyen takımları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.
NTV Spor'un aktardığına göre Büyükekşi, "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor ve Niğdespor çekilmek istediğini ilettiler. Lig sonuncusu veya son iki üç sırasında yer alan kulüpler, bunları reddettik" dedi.
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK kararı
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.
Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.
Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.