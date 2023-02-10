https://sputniknews.com.tr/20230210/yeni-malatyaspor-ligden-cekildigimizi-federasyona-bildirdik-biz-artik-ligde-yokuz-1066846906.html
Yeni Malatyaspor: Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik, biz artık ligde yokuz
Yeni Malatyaspor: Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik, biz artık ligde yokuz
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, ligden çekilme kararı aldıklarını TFF'ye bildirdiklerini söyledi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T15:37+0300
2023-02-10T15:37+0300
2023-02-10T15:56+0300
yeni malatyaspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
kahramanmaraş
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.Ahmet Yaman, yaşanan deprem felaketinde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının ardından ligden çekilme kararı aldıklarını federasyona ilettiklerini belirtti.'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230207/yeni-malatyaspor-kalecisi-eyup-turkaslanin-esi-eyup-30-saattir-enkaz-altinda-ne-olur-yardim-edin-1066689656.html
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yeni malatyaspor, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, kahramanmaraş, deprem
yeni malatyaspor, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, kahramanmaraş, deprem
Yeni Malatyaspor: Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik, biz artık ligde yokuz
15:37 10.02.2023 (güncellendi: 15:56 10.02.2023) Abone ol
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, ligden çekilme kararı aldıklarını TFF'ye bildirdiklerini söyledi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Ahmet Yaman, yaşanan deprem felaketinde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının ardından ligden çekilme kararı aldıklarını federasyona ilettiklerini belirtti.
'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Birçok ekip müdahaleye devam ediyor. Enkaz altındakileri kurtarmanın mücadelesindeyiz. Yardımlar ulaştı. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama çadır ve konteyner ihtiyacımız var. 5 gündür kulübe gitmemiştim. Şu an kulüpten dönüyorum. Kulübümüz de içler acısı. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz."