Yeni Malatyaspor: Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik, biz artık ligde yokuz

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Birçok ekip müdahaleye devam ediyor. Enkaz altındakileri kurtarmanın mücadelesindeyiz. Yardımlar ulaştı. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama çadır ve konteyner ihtiyacımız var. 5 gündür kulübe gitmemiştim. Şu an kulüpten dönüyorum. Kulübümüz de içler acısı. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz."