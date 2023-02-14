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https://sputniknews.com.tr/20230214/tcmbden-deprem-bolgesinde-kullandirilacak-kredilere-menkul-kiymet-ve-zorunlu-karsilik-muafiyeti-1067020811.html
TCMB'den deprem bölgesinde kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti
TCMB'den deprem bölgesinde kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T14:22+0300
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ekonomi
deprem
merkez bankası
menkul
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TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak.Halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulaması da sürecek.Söz konusu uygulama, 6 Şubat'tan 8 Ağustos'a kadar geçerli olacak.TCMB, dün de deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin 6 ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230214/deprem-enkazindan-198-saat-sonra-cikan-21-yasindaki-baki-protein-tozu-icerek-hayatta-kaldim-1067014734.html
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deprem, merkez bankası, menkul
deprem, merkez bankası, menkul

TCMB'den deprem bölgesinde kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti

14:22 14.02.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.
TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.
Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak.
Halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulaması da sürecek.
Söz konusu uygulama, 6 Şubat'tan 8 Ağustos'a kadar geçerli olacak.
TCMB, dün de deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin 6 ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacağını bildirmişti.
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