https://sputniknews.com.tr/20230214/deprem-enkazindan-198-saat-sonra-cikan-21-yasindaki-baki-protein-tozu-icerek-hayatta-kaldim-1067014734.html
Deprem enkazından 198 saat sonra çıkan 21 yaşındaki Baki: Protein tozu içerek hayatta kaldım
Deprem enkazından 198 saat sonra çıkan 21 yaşındaki Baki: Protein tozu içerek hayatta kaldım
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan iki kardeşten Baki Yeninar'ın protein tozu içerek... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:25+0300
2023-02-14T13:25+0300
2023-02-14T13:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazından kardeşi Muhammed Enes (17) ile çıkarılan 21 yaşındaki Baki Yeninar'ın kurtarıldığı anlar, ekiplerin çektiği görüntülere yansıdı.Kurtarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Baki Yeninar, kuyumcu olduğunu, deprem enkazında protein tozu içerek yaşama tutunduğunu söyledi.Bilinci açık, genel sağlık durumu da iyi olduğu gözlenen Baki Yeninar, kurtarma ekiplerinin "kendini bırakma" şeklindeki sözleri üzerine, "Allah razı olsun hepinizden. Babamgilden haber var mı" diye konuştu. Ekipler ise babasının hastanede olduğunu söyledi.Kurtarma ekibinden biri de Baki Yeninar'a, "Baki kardeşim Gölcük Tersane burada, Jandarma Arama Kurtarma burada. JAK timleriyiz biz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/canli--10-ili-vuran-depremlerde-9-gun-can-kaybi-31-binin-uzerinde-1066999005.html
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Deprem enkazından 198 saat sonra çıkan 21 yaşındaki Baki: Protein tozu içerek hayatta kaldım
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Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan iki kardeşten Baki Yeninar'ın protein tozu içerek yaşama tutunduğu ortaya çıktı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazından kardeşi Muhammed Enes (17) ile çıkarılan 21 yaşındaki Baki Yeninar'ın kurtarıldığı anlar, ekiplerin çektiği görüntülere yansıdı.
Kurtarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Baki Yeninar, kuyumcu olduğunu, deprem enkazında protein tozu içerek yaşama tutunduğunu söyledi.
Bilinci açık, genel sağlık durumu da iyi olduğu gözlenen Baki Yeninar, kurtarma ekiplerinin "kendini bırakma" şeklindeki sözleri üzerine, "Allah razı olsun hepinizden. Babamgilden haber var mı" diye konuştu. Ekipler ise babasının hastanede olduğunu söyledi.
Kurtarma ekibinden biri de Baki Yeninar'a, "Baki kardeşim Gölcük Tersane burada, Jandarma Arama Kurtarma burada. JAK timleriyiz biz." dedi.