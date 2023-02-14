https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-sayin-devlet-bahcelinin-danismanlarinin-kendisini-yanlis-yonlendirdigini-dusunuyorum-1067006481.html

Haluk Levent: Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum

Haluk Levent: Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum

Haluk Levent, Bahçeli'nin "Devletin yetişemediği ne var ki 'Ahbapçılar', 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T11:30+0300

2023-02-14T11:30+0300

2023-02-14T11:30+0300

politika

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

oğuzhan uğur

devlet bahçeli

devlet

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Haluk Levent, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında Ahbap'ı hedef göstererek ""Devletin yetişemediği ne var ki 'Ahbapçılar', 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazım" ifadeleri kullanmasına yanıt verdi.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Levent, MHP milletvekillerinin dün kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230214/bahceli-binalar-uzerimize-coktu-ama-turkiyenin-tokezlemedigini-gosterecegiz--1067003659.html

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Sputnik Türkiye

haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, oğuzhan uğur, devlet bahçeli, devlet