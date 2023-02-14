https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-sayin-devlet-bahcelinin-danismanlarinin-kendisini-yanlis-yonlendirdigini-dusunuyorum-1067006481.html
Haluk Levent: Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum
Haluk Levent: Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum
Haluk Levent, Bahçeli'nin "Devletin yetişemediği ne var ki 'Ahbapçılar', 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T11:30+0300
2023-02-14T11:30+0300
2023-02-14T11:30+0300
politika
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
oğuzhan uğur
devlet bahçeli
devlet
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Haluk Levent, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında Ahbap'ı hedef göstererek ""Devletin yetişemediği ne var ki 'Ahbapçılar', 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazım" ifadeleri kullanmasına yanıt verdi.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Levent, MHP milletvekillerinin dün kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230214/bahceli-binalar-uzerimize-coktu-ama-turkiyenin-tokezlemedigini-gosterecegiz--1067003659.html
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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, oğuzhan uğur, devlet bahçeli, devlet
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, oğuzhan uğur, devlet bahçeli, devlet
Haluk Levent: Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum
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Haluk Levent, Bahçeli'nin "Devletin yetişemediği ne var ki 'Ahbapçılar', 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazım" açıklamasının ardından "Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum" dedi.
Haluk Levent, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında Ahbap'ı hedef göstererek ""Devletin yetişemediği ne var ki 'Ahbapçılar', 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazım" ifadeleri kullanmasına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Levent, MHP milletvekillerinin dün kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı ve şunları söyledi:
"Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz."