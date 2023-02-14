Bahçeli: Binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz

Cumhurbaşkanımız deprem illerinde vatandaşla buluştu. Ben de kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek için ve cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı, gelişmeleri an be an Ankara'da takip ettim, başkaları gibi şov peşinde değiliz.

MHP nerede diye soranları ciddiye alacak değilim ama biz her yerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, kararlı yürekleriz. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var, devlet baktığınız ve bastığınız her yerde hakimdir. Hassas günlerde ağır konuşmuyorum ama devlet yoktur diyen karakter yoksunları, iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir.