Bahçeli: Binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz

Feryadımızdan siyasi rant aşırmak için çırpınan, utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlar imdat çağrısı yaparken, kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukarasını gördük.

Cumhurbaşkanımız deprem illerinde vatandaşla buluştu. Ben de kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek için ve cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı, gelişmeleri an be an Ankara'da takip ettim, başkaları gibi şov peşinde değiliz.