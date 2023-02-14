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Bahçeli: Binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz
Bahçeli: Binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz
Bahçeli, "Sarsıldık ama düşmeyeceğiz, binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz" dedi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), deprem, enkaz
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), deprem, enkaz

Bahçeli: Binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz

10:22 14.02.2023 (güncellendi: 10:43 14.02.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Bahçeli, "Sarsıldık ama düşmeyeceğiz, binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz" dedi.
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Sarsıldık ama düşmeyeceğiz, binalar üzerimize çöktü ama Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz.
Feryadımızdan siyasi rant aşırmak için çırpınan, utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlar imdat çağrısı yaparken, kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukarasını gördük.
134 kişinin sorumlu olduğu ortaya çıktı 3'ü tutuklandı. Karşımızdaki tablo kahredici boyutlarda. Bazı bilim insanları oldukça geniş alanda diyor. Bazı bilim insanları bu ikiz depremlerin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür.
Cumhurbaşkanımız deprem illerinde vatandaşla buluştu. Ben de kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek için ve cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı, gelişmeleri an be an Ankara'da takip ettim, başkaları gibi şov peşinde değiliz.
MHP nerede diye soranları ciddiye alacak değilim ama biz her yerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, kararlı yürekleriz. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var, devlet baktığınız ve bastığınız her yerde hakimdir. Hassas günlerde ağır konuşmuyorum ama devlet yoktur diyen karakter yoksunları, iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir.
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