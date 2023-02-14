Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230214/fifa-32-takimli-kulupler-dunya-kupasinin-yeni-formatini-onayladi-1067043944.html
FIFA, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı
FIFA, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı
FIFA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla 4 yılda bir düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T22:35+0300
2023-02-14T22:35+0300
spor
fifa
fifa kulüpler dünya kupası
ülke
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1a/1042728408_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_3f21f901d231f6323084e714f8edf98a.jpg
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, konsey toplantısında alınan kararlar duyuruldu. Toplantıda, 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatının onaylandığı belirtildi.Haziran-Temmuz 2025'te ilk kez 32 takımla gerçekleştirilecek turnuvada UEFA'nın 12, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) 6, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 4'er, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ile ev sahibi ülkenin birer takımla temsil edileceği kaydedildi.Yedi kulüplü mevcut formatta oynanacak 12-22 Aralık'taki 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ev sahipliğinin ise Suudi Arabistan'a verildiği ifade edildi.Öte yandan Kanada, Meksika ve ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olarak doğrudan katılımının onaylandığı, üç ülkenin katılımıyla CONCACAF'a tahsis edilen kontenjanın 3'e düşürüleceği aktarıldı.Ayrıca FIFA'nın 2019-2022 döneminde 7.6 milyar dolar ile rekor gelir elde ettiği, 2023-2026 döneminde ise 11 milyar dolar gelir beklediğine ilişkin 2022 yıllık raporuna onay verildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/avrupa-super-ligi-girisiminden-80-takimli-yeni-format-onerisi-1066825913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1a/1042728408_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_12643125841ab06c5938c22c13ebdaf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, fifa kulüpler dünya kupası, ülke, karar
fifa, fifa kulüpler dünya kupası, ülke, karar

FIFA, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı

22:35 14.02.2023
© REUTERS / ARND WIEGMANNFIFA logo - FIFA bayrak
FIFA logo - FIFA bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© REUTERS / ARND WIEGMANN
Abone olTelegram
FIFA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla 4 yılda bir düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, konsey toplantısında alınan kararlar duyuruldu. Toplantıda, 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatının onaylandığı belirtildi.
Haziran-Temmuz 2025'te ilk kez 32 takımla gerçekleştirilecek turnuvada UEFA'nın 12, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) 6, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 4'er, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ile ev sahibi ülkenin birer takımla temsil edileceği kaydedildi.
Yedi kulüplü mevcut formatta oynanacak 12-22 Aralık'taki 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ev sahipliğinin ise Suudi Arabistan'a verildiği ifade edildi.
Öte yandan Kanada, Meksika ve ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olarak doğrudan katılımının onaylandığı, üç ülkenin katılımıyla CONCACAF'a tahsis edilen kontenjanın 3'e düşürüleceği aktarıldı.
Ayrıca FIFA'nın 2019-2022 döneminde 7.6 milyar dolar ile rekor gelir elde ettiği, 2023-2026 döneminde ise 11 milyar dolar gelir beklediğine ilişkin 2022 yıllık raporuna onay verildiği bildirildi.
Futbol, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
SPOR
Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi
10 Şubat, 03:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала