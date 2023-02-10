https://sputniknews.com.tr/20230210/avrupa-super-ligi-girisiminden-80-takimli-yeni-format-onerisi-1066825913.html

Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi

Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi

Futbol dünyasında son yıllarda büyük tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi girişimi, içinde 80 takımın yer alabileceği yeni bir format önerdi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T03:57+0300

2023-02-10T03:57+0300

2023-02-10T03:57+0300

spor

avrupa

avrupa süper ligi

mahkeme

öneri

uefa

fifa

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Avrupa Süper Ligi ana sponsorlarından A22 Sports Management'tan yapılan açıklamada, yeni formatın, 50 futbol kulübüyle yapılan görüşmelerin ardından ortak istişareyle planlandığı belirtildi.Buna göre, çoklu lig formatında yapılacak maçlarda, 60 ile 80 arasında kulüp yer alacak. Bu takımlar, liglerinde elde ettikleri başarı kriterlerine göre seçilecek ve organizasyonda yer alacak her takım, en az 14 maça çıkacak.Konu hakkında Alman basınına konuşan A22 Spor Yönetimi Başkanı Bernd Reichart, "Avrupa futbolunun temeli, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Artık değişim zamanı. Futbolda kulüpler, hızla değişen risk faktörleri nedeniyle önünü görmekte zorlanıyor. Çıkarların öne çıktığı önemli kararlar alındığında, spor ve finans kurumlarıyla sorun yaşasalar bile seslerini çıkaramıyorlar. Yaptırım tehdidiyle sisteme karşı duramıyorlar. Bizim sistemimiz, bu kulüplerle yapıcı diyaloglara girmek ve ikili ilişkilerin dürüst bir zemine oturmasını sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.Avrupa Süper Ligi, spor camiasında büyük tepkiye yol açmıştıİngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesi'ne kadar taşınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220304/uefadan-avrupa-super-ligi-projesi-hakkinda-yaptirim-sinyali-1054431118.html

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