Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230210/avrupa-super-ligi-girisiminden-80-takimli-yeni-format-onerisi-1066825913.html
Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi
Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi
Futbol dünyasında son yıllarda büyük tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi girişimi, içinde 80 takımın yer alabileceği yeni bir format önerdi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T03:57+0300
2023-02-10T03:57+0300
spor
avrupa
avrupa süper ligi
mahkeme
öneri
uefa
fifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060651678_0:105:1810:1123_1920x0_80_0_0_a5c33a7b121b5cd7086bf3bfa46ef720.jpg
Avrupa Süper Ligi ana sponsorlarından A22 Sports Management'tan yapılan açıklamada, yeni formatın, 50 futbol kulübüyle yapılan görüşmelerin ardından ortak istişareyle planlandığı belirtildi.Buna göre, çoklu lig formatında yapılacak maçlarda, 60 ile 80 arasında kulüp yer alacak. Bu takımlar, liglerinde elde ettikleri başarı kriterlerine göre seçilecek ve organizasyonda yer alacak her takım, en az 14 maça çıkacak.Konu hakkında Alman basınına konuşan A22 Spor Yönetimi Başkanı Bernd Reichart, "Avrupa futbolunun temeli, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Artık değişim zamanı. Futbolda kulüpler, hızla değişen risk faktörleri nedeniyle önünü görmekte zorlanıyor. Çıkarların öne çıktığı önemli kararlar alındığında, spor ve finans kurumlarıyla sorun yaşasalar bile seslerini çıkaramıyorlar. Yaptırım tehdidiyle sisteme karşı duramıyorlar. Bizim sistemimiz, bu kulüplerle yapıcı diyaloglara girmek ve ikili ilişkilerin dürüst bir zemine oturmasını sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.Avrupa Süper Ligi, spor camiasında büyük tepkiye yol açmıştıİngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesi'ne kadar taşınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220304/uefadan-avrupa-super-ligi-projesi-hakkinda-yaptirim-sinyali-1054431118.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060651678_87:0:1723:1227_1920x0_80_0_0_cc75680b73022e78947bf094996d12b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, avrupa süper ligi, mahkeme, öneri, uefa, fifa
avrupa, avrupa süper ligi, mahkeme, öneri, uefa, fifa

Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi

03:57 10.02.2023
© Sputnik / Александр Вильф / Multimedya arşivine gidinFutbol, maç
Futbol, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Александр Вильф
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Futbol dünyasında son yıllarda büyük tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi girişimi, içinde 80 takımın yer alabileceği yeni bir format önerdi.
Avrupa Süper Ligi ana sponsorlarından A22 Sports Management'tan yapılan açıklamada, yeni formatın, 50 futbol kulübüyle yapılan görüşmelerin ardından ortak istişareyle planlandığı belirtildi.
Buna göre, çoklu lig formatında yapılacak maçlarda, 60 ile 80 arasında kulüp yer alacak. Bu takımlar, liglerinde elde ettikleri başarı kriterlerine göre seçilecek ve organizasyonda yer alacak her takım, en az 14 maça çıkacak.
Konu hakkında Alman basınına konuşan A22 Spor Yönetimi Başkanı Bernd Reichart, "Avrupa futbolunun temeli, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Artık değişim zamanı. Futbolda kulüpler, hızla değişen risk faktörleri nedeniyle önünü görmekte zorlanıyor. Çıkarların öne çıktığı önemli kararlar alındığında, spor ve finans kurumlarıyla sorun yaşasalar bile seslerini çıkaramıyorlar. Yaptırım tehdidiyle sisteme karşı duramıyorlar. Bizim sistemimiz, bu kulüplerle yapıcı diyaloglara girmek ve ikili ilişkilerin dürüst bir zemine oturmasını sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi, spor camiasında büyük tepkiye yol açmıştı

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.
FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesi'ne kadar taşınmıştı.
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
SPOR
UEFA'dan Avrupa Süper Ligi projesi hakkında yaptırım sinyali
4 Mart 2022, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала