https://sputniknews.com.tr/20230214/dun-tahliye-edilen-unsal-ban-yeniden-tutuklandi-1067006288.html

Dün tahliye edilen Ünsal Ban yeniden tutuklandı

Dün tahliye edilen Ünsal Ban yeniden tutuklandı

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T11:23+0300

2023-02-14T11:23+0300

2023-02-14T11:36+0300

türkiye

ünsal ban

ali fuat taşkesenlioğlu

zehra taşkesenlioğlu

tutuklama

para aklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1e/1060558272_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f5681e756c52a998c6c34aafa44b35b0.jpg

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten'in tutuklanma talebiyle dün sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtildi.Şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.Öte yandan eşinin özel görüntülerini suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı gerekçesiyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ünsal Ban, dünkü celsede tahliye edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221104/eski-thk-universitesi-rektoru-banin-14-yil-hapsi-istendi-1063067253.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ünsal ban, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu, tutuklama, para aklama