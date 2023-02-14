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Dün tahliye edilen Ünsal Ban yeniden tutuklandı
Dün tahliye edilen Ünsal Ban yeniden tutuklandı
AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T11:23+0300
2023-02-14T11:36+0300
türkiye
ünsal ban
ali fuat taşkesenlioğlu
zehra taşkesenlioğlu
tutuklama
para aklama
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Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten'in tutuklanma talebiyle dün sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtildi.Şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.Öte yandan eşinin özel görüntülerini suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı gerekçesiyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ünsal Ban, dünkü celsede tahliye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221104/eski-thk-universitesi-rektoru-banin-14-yil-hapsi-istendi-1063067253.html
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ünsal ban, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu, tutuklama, para aklama
ünsal ban, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu, tutuklama, para aklama

Dün tahliye edilen Ünsal Ban yeniden tutuklandı

11:23 14.02.2023 (güncellendi: 11:36 14.02.2023)
© AAMuğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi
Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak tekrar tutuklandığı ortaya çıktı.
Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten'in tutuklanma talebiyle dün sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtildi.
Şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.
Öte yandan eşinin özel görüntülerini suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı gerekçesiyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ünsal Ban, dünkü celsede tahliye edilmişti.
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