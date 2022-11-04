https://sputniknews.com.tr/20221104/eski-thk-universitesi-rektoru-banin-14-yil-hapsi-istendi-1063067253.html

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın 14 yıl hapsi istendi

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın 14 yıl hapsi istendi

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ban ve suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'verileri hukuka aykırı verme' ve... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T13:24+0300

2022-11-04T13:24+0300

2022-11-04T13:30+0300

türkiye

ünsal ban

türk hava kurumu (thk)

sedat peker

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Zehra Taşkesenlioğlu'nun şikayeti üzerine Ünsal Ban hakkında soruşturma başlatıldı.Suç duyurusu dilekçesinde Ban'ın boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı bilgisi yer aldı.Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 29 Ağustos'ta hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Ban, sorgusunun ardından 3 Eylül'de tutuklandı.Sedat Peker ile görüntüleri paylaştıİddianamede, şüpheli Ban'ın telefonunda yapılan inceleme sonucundan, suç örgütü elebaşı Peker'e gönderdiği video kaydının uzun halinin bulunduğu belirtildi.Söz konusu görüntülerin gizli bir şekilde çekildiğinin anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, "Görüntüler kayda alındıktan sonra bir sosyal medya hesabından yayımlandığı, bu hesabın ise şüpheli Sedat Peker tarafından örgüt propagandası yapma amacıyla kullanıldığı, bahse konu paylaşım ve yorumlar da aynı hesaptan yapıldığından şüpheli Ünsal Ban'ın, Sedat Peker'in yöneticiliğini yaptığı suç örgütüyle bağlantılı olabileceğinin tespit edildiği anlaşılmıştır" değerlendirmesi paylaşıldı.Şüpheli Ban'ın ayrıca sosyal medya hesabında 'Yer yerinde oynar mı bilmem ama zelzele olacağı' ve 'Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah' şeklinde mesajlar paylaştığı da aktarılan iddianamede, şu tespite yer verildi:Şüpheli Peker'in ise sosyal medya aracılığıyla örgütün amaç ve hedeflerine yönelik paylaşımlar ile korkutucu gücünü göstererek örgütü gündemde tutmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Ünsal Ban'ın, da örgüte eşi olan müştekiye ait görüntülerin şüpheli Sedat Peker'e göndererek yayımlanmasını sağlamış, Sedat Peker suç örgütüne yardım ettiği anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.Bu kapsamda şüpheli Ünsal Ban ve Sedat Peker'in 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'verileri hukuka aykırı verme' suçlarından 4 yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması istendi.Ayrıca şüpheli Ban'ın 'hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte suç örgütüne yardım'dan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

https://sputniknews.com.tr/20220903/eski-thk-rektoru-unsal-ban-icin-tutuklama-karari-1060762208.html

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