https://sputniknews.com.tr/20220903/eski-thk-rektoru-unsal-ban-icin-tutuklama-karari-1060762208.html
Eski THK Rektörü Ünsal Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ünsal Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T15:09+0300
2022-09-03T15:09+0300
2022-09-03T15:10+0300
türkiye
ünsal ban
türk hava kurumu (thk)
rektör
mahkeme
tutuklama
tutuklama kararı
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Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220831/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-banin-soforunun-evinde-arama-1060592469.html
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ünsal ban, türk hava kurumu (thk), rektör, mahkeme, tutuklama, tutuklama kararı
ünsal ban, türk hava kurumu (thk), rektör, mahkeme, tutuklama, tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ünsal Ban için tutuklama kararı
15:09 03.09.2022 (güncellendi: 15:10 03.09.2022) Abone ol
Eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.