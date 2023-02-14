https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskanligi-kabinesi-afad-merkez-binasinda-toplanacak-1066995575.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında saat 15.00'de toplanacak. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T00:47+0300

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2023-02-14T00:47+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı kabinesi

kabine toplantısı

afad

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.

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cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı, afad