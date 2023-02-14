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https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskanligi-kabinesi-afad-merkez-binasinda-toplanacak-1066995575.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında saat 15.00'de toplanacak. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T00:47+0300
2023-02-14T00:47+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı kabinesi
kabine toplantısı
afad
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-257-noktada-cadir-kent-kurulumu-yapildi-1066994318.html
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cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı, afad
cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı, afad

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak

00:47 14.02.2023
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında saat 15.00'de toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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