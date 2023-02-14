https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskanligi-kabinesi-afad-merkez-binasinda-toplanacak-1066995575.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında saat 15.00'de toplanacak. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T00:47+0300
2023-02-14T00:47+0300
2023-02-14T00:47+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı kabinesi
kabine toplantısı
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065559536_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_8797d307e98bc9be44277aaf012298f4.jpg
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-257-noktada-cadir-kent-kurulumu-yapildi-1066994318.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065559536_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1bb6a469f616e1919e1b1431bf57642c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı, afad
cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı, afad
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında saat 15.00'de toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.