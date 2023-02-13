https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-257-noktada-cadir-kent-kurulumu-yapildi-1066994318.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı. 12 bin civarında iş makinesi çalışıyor" dedi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T23:48+0300

2023-02-13T23:48+0300

2023-02-13T23:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fuat oktay

deprem

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * 2 milyon 200 bin depremzedeye üç öğün yemek verecek kapasitedeyiz. Uçaklarımızın yaptığı sortiler 4 bini aşmış durumda.* 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı. 12 bin civarında iş makinesi deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.* Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli, sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır.

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2023

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