https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-257-noktada-cadir-kent-kurulumu-yapildi-1066994318.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı. 12 bin civarında iş makinesi çalışıyor" dedi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T23:48+0300
2023-02-13T23:48+0300
2023-02-13T23:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fuat oktay
deprem
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * 2 milyon 200 bin depremzedeye üç öğün yemek verecek kapasitedeyiz. Uçaklarımızın yaptığı sortiler 4 bini aşmış durumda.* 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı. 12 bin civarında iş makinesi deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.* Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli, sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır.
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fuat oktay, deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı
23:48 13.02.2023 (güncellendi: 23:55 13.02.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı. 12 bin civarında iş makinesi çalışıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* 2 milyon 200 bin depremzedeye üç öğün yemek verecek kapasitedeyiz. Uçaklarımızın yaptığı sortiler 4 bini aşmış durumda.
* 257 noktada çadır kent kurulumu yapıldı. 12 bin civarında iş makinesi deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
* Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli, sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır.