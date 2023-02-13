Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 369 çocuk, kimlikleri tespit edilerek ailelerine teslim edildi

"Hep ifade ettiğim gibi ve çok etkilenerek, çok duygulanarak tespit ettiğim bir husustur, hepimizin aslında bildiği bir husustur. Bizim milletimiz, dayanışma gerektiği zaman gerçekten çok olağanüstü bir performansı, olağanüstü bir destek mekanizmasını hayata geçirir. Nitekim deprem bölgesindeki çocuklarımızla alakalı da muazzam bir şefkat sağanağıyla karşı karşıyayız. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak da bu milletin bir ferdi olarak da bu destekten, bu yoğunluktan gerçekten çok etkileniyorum. Çocuklarımızın bu sosyal koruma kalkanının içerisinde olmalarını bilmekten son derece mutluyuz. Ancak şunu paylaşmam gerekiyor. Koruyucu ailelik sistemi gayet tabii ki bizim Bakanlık olarak çok teşvik ettiğimiz, çok önerdiğimiz ve bu süreçte de yeniden kamuoyunun dikkatine sunduğumuz bir mekanizma. Ancak deprem bölgesinden gelen çocuklarımızla alakalı belli birtakım süreçler var. Birincisi ve hepsinden önceliklisi çocukların eğer kimlikleri belli değilse bir defa kimliklerinin tespit edilmesi. İki, eğer aile fertleri yaşıyorsa onlarla buluşturmak. Yani çocuklarımızı ailelerini aramadan, ailelerini bulmadan kimliklerini tespit etmeden herhangi bir işlem yapmamız zaten mümkün değil. İkincisi, bu dönem itibarıyla işte 3 ay, 5 ay, 1 ay akut dönemde alır, bakar, gözetimini üstlenir, daha sonra tekrar kurum bakımına yahut çeşitli alternatif bakım modellerine yöneltiriz gibi bir uygulamamız yok. Bazen vatandaşlarımız bu akut dönemde belki ihtiyaç olduğu varsayımından hareketle dönemsel bakım tekliflerinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ancak bizim şu anda Bakanlık olarak, kurum ve kuruluşlar olarak bütün çocuklarımızın bakımını, gözetimini sağlayacak imkanımız, altyapımız var. Dolayısıyla bir dönemsel bakım yükümlülüğünü vatandaşlarımıza devretmek gibi bir tercihimiz yok ve olamaz da. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum."