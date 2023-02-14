https://sputniknews.com.tr/20230214/ak-parti-sozcusu-celik-secim-ya-da-baska-bir-seyin-konusulmasi-soz-konusu-bile-degil-1067042818.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil” dedi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T21:51+0300

2023-02-14T21:51+0300

2023-02-14T21:51+0300

politika

ömer çelik

seçim

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canlarımızı kurtarmanın ve yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

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ömer çelik, seçim