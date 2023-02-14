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AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil” dedi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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politika
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canlarımızı kurtarmanın ve yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html
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ömer çelik, seçim
ömer çelik, seçim

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil

21:51 14.02.2023
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canlarımızı kurtarmanın ve yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.
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