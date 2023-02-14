https://sputniknews.com.tr/20230214/adalet-bakanligi-deprem-bolgesinde-350-savci-ve-toplam-363-uzman-gorevlendirildi-1067012414.html

Adalet Bakanlığı: Deprem bölgesinde 350 savcı ve toplam 363 uzman görevlendirildi

Adalet Bakanlığı: Deprem bölgesinde 350 savcı ve toplam 363 uzman görevlendirildi

Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirildiğini, ayrıca deprem bölgelerine 363 uzman doktor... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T12:56+0300

2023-02-14T12:56+0300

2023-02-14T12:56+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adalet bakanlığı

deprem

savcı

bilirkişi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ve görevlendirilmelere ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekibi CEKUT'un 326 kişiden oluşan 19 ekiple 6 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerinde çok sayıda vatandaşı kurtardığı belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığına bağlı Ankara, Antalya, İstanbul, Yozgat, Erzurum, Rize, Eskişehir, Denizli, Erzincan ve Iğdır'daki eğitim tesislerinde 2 bin 238 depremzedenin konakladığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/deprem-bolgesinde-66-savci-gorevlendirildi-1066698573.html

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adalet bakanlığı, deprem, savcı, bilirkişi