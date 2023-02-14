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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/adalet-bakanligi-deprem-bolgesinde-350-savci-ve-toplam-363-uzman-gorevlendirildi-1067012414.html
Adalet Bakanlığı: Deprem bölgesinde 350 savcı ve toplam 363 uzman görevlendirildi
Adalet Bakanlığı: Deprem bölgesinde 350 savcı ve toplam 363 uzman görevlendirildi
Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirildiğini, ayrıca deprem bölgelerine 363 uzman doktor... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T12:56+0300
2023-02-14T12:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adalet bakanlığı
deprem
savcı
bilirkişi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ve görevlendirilmelere ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekibi CEKUT'un 326 kişiden oluşan 19 ekiple 6 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerinde çok sayıda vatandaşı kurtardığı belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığına bağlı Ankara, Antalya, İstanbul, Yozgat, Erzurum, Rize, Eskişehir, Denizli, Erzincan ve Iğdır'daki eğitim tesislerinde 2 bin 238 depremzedenin konakladığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/deprem-bolgesinde-66-savci-gorevlendirildi-1066698573.html
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adalet bakanlığı, deprem, savcı, bilirkişi
adalet bakanlığı, deprem, savcı, bilirkişi

Adalet Bakanlığı: Deprem bölgesinde 350 savcı ve toplam 363 uzman görevlendirildi

12:56 14.02.2023
© AAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirildiğini, ayrıca deprem bölgelerine 363 uzman doktor, otopsi teknikeri ve biyoloğun gönderildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ve görevlendirilmelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hakimler ve Savcılar Kurulu depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi. Deprem bölgesine adli hizmetleri yürütmek üzere 809 zabıt katibi, fotoğrafçı ve tekniker görevlendirildi. 1100 infaz ve koruma memuru deprem çalışmaları kapsamında bölgede görevlendirildi. Bilirkişilik desteği sağlamak ve sağlık çalışanlarına destek için Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Adana'ya toplam 363 uzman doktor, otopsi teknikeri ve biyolog görevlendirildi."
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekibi CEKUT'un 326 kişiden oluşan 19 ekiple 6 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerinde çok sayıda vatandaşı kurtardığı belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığına bağlı Ankara, Antalya, İstanbul, Yozgat, Erzurum, Rize, Eskişehir, Denizli, Erzincan ve Iğdır'daki eğitim tesislerinde 2 bin 238 depremzedenin konakladığı bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda dev bir yangın meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi
7 Şubat, 14:32
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