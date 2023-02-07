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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/deprem-bolgesinde-66-savci-gorevlendirildi-1066698573.html
Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi
Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:32+0300
2023-02-07T14:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
savcı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile koordineli bir şekilde depremde göçük altında kalan hakim-savcı ve adliye personellerinin belirlenmesi için harekete geçti.Oluşturulan kriz masasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakanlık ile koordineli bir şekilde deprem nedeniyle göçük altında kalan veya yaralanan hakim-savcı ve adliye personellerini tek tek belirledi.Diğer yandan zarar gören adliye binaları ile hakim-savcı lojmanları da belirlendi.HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/2-orduya-bagli-tum-tugaylar-deprem-bolgelerine-sevk-ediliyor-1066693868.html
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deprem, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı
deprem, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı

Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi

14:32 07.02.2023 (güncellendi: 14:51 07.02.2023)
© AP Photo / Serdar OzsoyKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda dev bir yangın meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda dev bir yangın meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
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Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile koordineli bir şekilde depremde göçük altında kalan hakim-savcı ve adliye personellerinin belirlenmesi için harekete geçti.
Oluşturulan kriz masasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakanlık ile koordineli bir şekilde deprem nedeniyle göçük altında kalan veya yaralanan hakim-savcı ve adliye personellerini tek tek belirledi.
Diğer yandan zarar gören adliye binaları ile hakim-savcı lojmanları da belirlendi.
HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.
Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sonuçları havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor
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