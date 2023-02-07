https://sputniknews.com.tr/20230207/deprem-bolgesinde-66-savci-gorevlendirildi-1066698573.html

Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi

Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T14:32+0300

2023-02-07T14:32+0300

2023-02-07T14:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

savcı

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile koordineli bir şekilde depremde göçük altında kalan hakim-savcı ve adliye personellerinin belirlenmesi için harekete geçti.Oluşturulan kriz masasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakanlık ile koordineli bir şekilde deprem nedeniyle göçük altında kalan veya yaralanan hakim-savcı ve adliye personellerini tek tek belirledi.Diğer yandan zarar gören adliye binaları ile hakim-savcı lojmanları da belirlendi.HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/2-orduya-bagli-tum-tugaylar-deprem-bolgelerine-sevk-ediliyor-1066693868.html

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deprem, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı