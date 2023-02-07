https://sputniknews.com.tr/20230207/2-orduya-bagli-tum-tugaylar-deprem-bolgelerine-sevk-ediliyor-1066693868.html
2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor
2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor
TSK 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugaylarının, deprem bölgelerine sevk edilmesine karar verildi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:30+0300
2023-02-07T13:30+0300
2023-02-07T13:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Dün gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası 10 ilde birçok ev enkaz altında kaldı.Ülke genelinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yardımın ulaşmadığı birçok alanda ise STK ve dernekler çalışma sürdürüyor. Birçok şehirden yardımlar o bölgelere doğru giderken vatandaş ve medya tarafından gelen yoğun baskı sonrası Türk ordusu da deprem bölgelerine doğru yola çıktı.AFAD yetkililerinin gerçekleşen büyük deprem de birçok alana yetişememesi ve vatandaşların kendi çabaları ile enkazı kaldırmaya çalışması sonrasında yurt genelinde birçok vatandaş Türk ordusunun deprem bölgesine gönderilmesi gerektiğini ifade etmişti.Gelibolu'daki 2. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'ndaki görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlar, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bölgeye hareket etti. 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugayları da bölgeye sevk ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskani-erdogan-devlet-bilgi-koordinasyon-merkezinde-yurutulen-calismalari-koordine-edecek-1066693336.html
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deprem, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
deprem, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor
13:30 07.02.2023 (güncellendi: 13:36 07.02.2023) Abone ol
TSK 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugaylarının, deprem bölgelerine sevk edilmesine karar verildi.
Dün gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası 10 ilde birçok ev enkaz altında kaldı.
Ülke genelinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yardımın ulaşmadığı birçok alanda ise STK ve dernekler çalışma sürdürüyor. Birçok şehirden yardımlar o bölgelere doğru giderken vatandaş ve medya tarafından gelen yoğun baskı sonrası Türk ordusu da deprem bölgelerine doğru yola çıktı.
AFAD yetkililerinin gerçekleşen büyük deprem de birçok alana yetişememesi ve vatandaşların kendi çabaları ile enkazı kaldırmaya çalışması sonrasında yurt genelinde birçok vatandaş Türk ordusunun deprem bölgesine gönderilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Gelibolu'daki 2. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'ndaki görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlar, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bölgeye hareket etti. 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugayları da bölgeye sevk ediliyor.