https://sputniknews.com.tr/20230214/abdde-6-polis-siyah-adamin-gozalti-islemi-sirasinda-olmesinin-ardindan-mecburi-izne-ayrildi-1066998623.html

ABD'de 6 polis, siyah Williams'ın gözaltı işlemi sırasında ölmesinin ardından mecburi izne ayrıldı

ABD'de 6 polis, siyah Williams'ın gözaltı işlemi sırasında ölmesinin ardından mecburi izne ayrıldı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 6 polis memuru, siyah Darryl Tyree Williams'ın gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybettiğini gösteren video kayıtlarının... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T05:28+0300

2023-02-14T05:28+0300

2023-02-14T05:28+0300

dünya

abd

polis

siyah

genç

gözaltı

cinayet

darryl tyree williams

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Raleigh Polis Departmanı yetkilileri, 32 yaşındaki siyah adamın gözaltı işlemi esnasında ölümüne yol açan 6 polisin, yürütülen soruşturma kapsamında idari izinle uzaklaştırıldığını açıkladı.Polis tutanaklarında 17 Ocak'ta park halindeki aracın içinde uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Willams'ın, aynı gece kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.Wake Bölge Savcısı Lorrin Freeman, görüntülerin paylaşılmasından sonra yaptığı açıklamada, Williams'ın ölüm nedenine dair otopsinin tamamlandığını ancak yetkililerin Baş Tıbbi Muayene Ofisi'nden nihai rapor beklediklerini söyledi.Polis, 3 defa şok tabancası kullandıRaleigh polisinin vücut, araç ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini içeren video kaydında gözaltı işlemine direnen Williams'ı etkisiz hale getirmek için 3 defa şok tabancası kullanıldığı görüldü.Tutanaklarda araçtan çıkarılan Williams'ın 'cebindeki bir doların arasında toz halinde uyuşturucu bulunması üzerine' polisin gözaltı kararı aldığı belirtilirken görüntülerde 6 polise karşı direnen siyahı adamın bir ara kurtularak kaçması ancak ayağı takılarak düşmesi yer aldı.Yaklaşık 12 dakikalık video kaydında polislerin, "Kalp sorunum var" demesine rağmen üçüncü defa şok tabancasını kullandıkları ve hemen ardından Williams'ın fenalaştığı tespit edildi.Video kaydında Williams'a kalp masajı yapan polisin, bilincini kaybeden adamı uyandırmayı denediği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu konuda başarılı olamadığı görüldü.Görüntü kayıtlarında olmasa da polis tutanağında Williams'ın aracında biri çalıntı olduğu anlaşılan iki silahın bulunduğu bilgisi yer aldı.ABD'nin Tennessee eyaletinde de 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından 'dikkatsiz araç kullandığı' gerekçesiyle arabasından indirilerek gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüş, hastaneye kaldırılan siyah genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230201/abdde-polis-siddeti-engelli-siyaha-10-kez-ates-etti-1066458874.html

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abd, polis, siyah, genç, gözaltı, cinayet, darryl tyree williams