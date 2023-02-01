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https://sputniknews.com.tr/20230201/abdde-polis-siddeti-engelli-siyaha-10-kez-ates-etti-1066458874.html
ABD'de polis şiddeti: Engelli siyaha 10 kez ateş etti
ABD'de polis şiddeti: Engelli siyaha 10 kez ateş etti
ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan engelli bir siyaha 10 kez ateş etti. Anthony Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T19:18+0300
2023-02-01T19:22+0300
dünya
abd
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polis
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ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan bir engelli siyahı öldürdü. Tekerlekli sandalyeli bir kişinin bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ihbarının ardından olay yerine gelen polis 36 yaşındaki Anthony Lowe Jr’ı gözaltına almaya çalıştı. Polis, tekerlekli sandalyesi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Lowe Jr’a 10 kez ateş etti. İki çocuğu bulunan Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti. Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, polislerin Lowe Jr’ın elindeki bıçağı atmasından korktukları için ateş ettiği kaydedildi.
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abd, los angeles, polis
abd, los angeles, polis

ABD'de polis şiddeti: Engelli siyaha 10 kez ateş etti

19:18 01.02.2023 (güncellendi: 19:22 01.02.2023)
© İHAABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan engelli bir siyaha 10 kez ateş etti.
ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan engelli bir siyaha 10 kez ateş etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© İHA
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ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan engelli bir siyaha 10 kez ateş etti. Anthony Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti.
ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan bir engelli siyahı öldürdü.
Tekerlekli sandalyeli bir kişinin bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ihbarının ardından olay yerine gelen polis 36 yaşındaki Anthony Lowe Jr’ı gözaltına almaya çalıştı.
Polis, tekerlekli sandalyesi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Lowe Jr’a 10 kez ateş etti. İki çocuğu bulunan Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, polislerin Lowe Jr’ın elindeki bıçağı atmasından korktukları için ateş ettiği kaydedildi.
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