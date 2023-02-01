https://sputniknews.com.tr/20230201/abdde-polis-siddeti-engelli-siyaha-10-kez-ates-etti-1066458874.html

ABD'de polis şiddeti: Engelli siyaha 10 kez ateş etti

ABD'de polis şiddeti: Engelli siyaha 10 kez ateş etti

ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan engelli bir siyaha 10 kez ateş etti. Anthony Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T19:18+0300

2023-02-01T19:18+0300

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ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan bir engelli siyahı öldürdü. Tekerlekli sandalyeli bir kişinin bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ihbarının ardından olay yerine gelen polis 36 yaşındaki Anthony Lowe Jr’ı gözaltına almaya çalıştı. Polis, tekerlekli sandalyesi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Lowe Jr’a 10 kez ateş etti. İki çocuğu bulunan Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti. Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, polislerin Lowe Jr’ın elindeki bıçağı atmasından korktukları için ateş ettiği kaydedildi.

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abd, los angeles, polis