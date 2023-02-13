Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/youtubeun-engelledigi-sputnik-deprem-belgeselinde-neler-vardi-1066972784.html
Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?
Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?
Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremler, afetten önce uzmanlar tarafından yapılan uyarıları da hatırlattı. Youtube tarafından Rusya’ya yönelik ambargo... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
kahramanmaraş
gaziantep
hatay
adıyaman
malatya
istanbul
türkiye
marmara depremi
istanbul depremi
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Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından gelen yıkım, gözleri afetten önce uzmanların yaptığı uyarılara ve alınması gereken önlemlere çevirdi. Bu konuda dikkat çekici açıklamalar yapan ve canlı yayında göz yaşlarını tutamayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak da, "Safsatayı bırakın. Şarlatanları takip etmeyin. Biz burada kariyer yapmıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışmıyoruz" sözleriyle gündeme geldi. Daha önce Youtube, Sputnik Türkiye’nin beklenen büyük İstanbul depremi hakkında Cenk Yaltırak, Nasuh Mahruki ve Celal Şengör gibi uzmanlarla yaptığı belgeseli, Rusya’nın Donbass operasyonu nedeniyle yaptırım kapsamına alarak engellemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html
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Ejderha uyanırken İstanbul büyük depremde ne yaşayacak
Ejderha uyanırken İstanbul büyük depremde ne yaşayacak
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deprem, kahramanmaraş, gaziantep, hatay, adıyaman, malatya, istanbul, türkiye, marmara depremi, istanbul depremi, gölcük depremi, 17 ağustos depremi, afad, video
deprem, kahramanmaraş, gaziantep, hatay, adıyaman, malatya, istanbul, türkiye, marmara depremi, istanbul depremi, gölcük depremi, 17 ağustos depremi, afad, video

Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?

16:35 13.02.2023 (güncellendi: 17:20 13.02.2023)
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Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremler, afetten önce uzmanlar tarafından yapılan uyarıları da hatırlattı. Youtube tarafından Rusya’ya yönelik ambargo sebebiyle engellenen, Sputnik Türkiye’nin birçok uzmanla görüştüğü ‘Ejderha Uyanırken: Gelecek Marmara Depremi’ adlı belgesel de bunlardan biri.
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından gelen yıkım, gözleri afetten önce uzmanların yaptığı uyarılara ve alınması gereken önlemlere çevirdi. Bu konuda dikkat çekici açıklamalar yapan ve canlı yayında göz yaşlarını tutamayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak da, "Safsatayı bırakın. Şarlatanları takip etmeyin. Biz burada kariyer yapmıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışmıyoruz" sözleriyle gündeme geldi. Daha önce Youtube, Sputnik Türkiye’nin beklenen büyük İstanbul depremi hakkında Cenk Yaltırak, Nasuh Mahruki ve Celal Şengör gibi uzmanlarla yaptığı belgeseli, Rusya’nın Donbass operasyonu nedeniyle yaptırım kapsamına alarak engellemişti.
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Yüzyılın afetinde bir hafta geride kaldı: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi
06:48
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