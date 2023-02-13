https://sputniknews.com.tr/20230213/youtubeun-engelledigi-sputnik-deprem-belgeselinde-neler-vardi-1066972784.html
Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?
Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?
Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremler, afetten önce uzmanlar tarafından yapılan uyarıları da hatırlattı. Youtube tarafından Rusya’ya yönelik ambargo... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:35+0300
2023-02-13T16:35+0300
2023-02-13T17:20+0300
deprem
kahramanmaraş
gaziantep
hatay
adıyaman
malatya
istanbul
türkiye
marmara depremi
istanbul depremi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066971619_0:47:2114:1236_1920x0_80_0_0_1ee9e6d3cba396991c3085a8517bf32c.png
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından gelen yıkım, gözleri afetten önce uzmanların yaptığı uyarılara ve alınması gereken önlemlere çevirdi. Bu konuda dikkat çekici açıklamalar yapan ve canlı yayında göz yaşlarını tutamayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak da, "Safsatayı bırakın. Şarlatanları takip etmeyin. Biz burada kariyer yapmıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışmıyoruz" sözleriyle gündeme geldi. Daha önce Youtube, Sputnik Türkiye’nin beklenen büyük İstanbul depremi hakkında Cenk Yaltırak, Nasuh Mahruki ve Celal Şengör gibi uzmanlarla yaptığı belgeseli, Rusya’nın Donbass operasyonu nedeniyle yaptırım kapsamına alarak engellemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html
kahramanmaraş
gaziantep
hatay
adıyaman
malatya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066971619_203:0:1912:1282_1920x0_80_0_0_70076fe588498ee1519c9a50cab87136.png
Ejderha uyanırken İstanbul büyük depremde ne yaşayacak
Ejderha uyanırken İstanbul büyük depremde ne yaşayacak
2023-02-13T16:35+0300
true
PT17M35S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, kahramanmaraş, gaziantep, hatay, adıyaman, malatya, istanbul, türkiye, marmara depremi, istanbul depremi, gölcük depremi, 17 ağustos depremi, afad, video
deprem, kahramanmaraş, gaziantep, hatay, adıyaman, malatya, istanbul, türkiye, marmara depremi, istanbul depremi, gölcük depremi, 17 ağustos depremi, afad, video
Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?
16:35 13.02.2023 (güncellendi: 17:20 13.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremler, afetten önce uzmanlar tarafından yapılan uyarıları da hatırlattı. Youtube tarafından Rusya’ya yönelik ambargo sebebiyle engellenen, Sputnik Türkiye’nin birçok uzmanla görüştüğü ‘Ejderha Uyanırken: Gelecek Marmara Depremi’ adlı belgesel de bunlardan biri.