https://sputniknews.com.tr/20230213/youtubeun-engelledigi-sputnik-deprem-belgeselinde-neler-vardi-1066972784.html

Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?

Youtube’un engellediği Sputnik deprem belgeselinde neler vardı?

Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremler, afetten önce uzmanlar tarafından yapılan uyarıları da hatırlattı. Youtube tarafından Rusya’ya yönelik ambargo... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T16:35+0300

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deprem

kahramanmaraş

gaziantep

hatay

adıyaman

malatya

istanbul

türkiye

marmara depremi

istanbul depremi

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Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından gelen yıkım, gözleri afetten önce uzmanların yaptığı uyarılara ve alınması gereken önlemlere çevirdi. Bu konuda dikkat çekici açıklamalar yapan ve canlı yayında göz yaşlarını tutamayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak da, "Safsatayı bırakın. Şarlatanları takip etmeyin. Biz burada kariyer yapmıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışmıyoruz" sözleriyle gündeme geldi. Daha önce Youtube, Sputnik Türkiye’nin beklenen büyük İstanbul depremi hakkında Cenk Yaltırak, Nasuh Mahruki ve Celal Şengör gibi uzmanlarla yaptığı belgeseli, Rusya’nın Donbass operasyonu nedeniyle yaptırım kapsamına alarak engellemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html

kahramanmaraş

gaziantep

hatay

adıyaman

malatya

istanbul

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Ejderha uyanırken İstanbul büyük depremde ne yaşayacak Ejderha uyanırken İstanbul büyük depremde ne yaşayacak 2023-02-13T16:35+0300 true PT17M35S

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