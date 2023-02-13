https://sputniknews.com.tr/20230213/volkan-demirel-depremzedelere-yardim-icin-hataya-geri-dondu-1066959664.html
Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü
Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere yardım etmek için Hatay'a geri döndü. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:18+0300
2023-02-13T13:18+0300
2023-02-13T13:24+0300
volkan demirel
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
depremzede
destek
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Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından yıkımı kaldırmak içini tüm ülke seferber olurken depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel de şehre geri döndü.Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündem olmuştu.beIN Sports'un haberine göre, felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.Demirel'in Hatayspor tesislerinde kente ve depremzedelere destek olmayı sürdürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/galatasaraydan-volkan-demirele-davet-seni-yanlis-tanimisiz-1066832740.html
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volkan demirel, hatay, depremzede, destek
volkan demirel, hatay, depremzede, destek
Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü
13:18 13.02.2023 (güncellendi: 13:24 13.02.2023) Abone ol
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere yardım etmek için Hatay'a geri döndü.
Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından yıkımı kaldırmak içini tüm ülke seferber olurken depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel de şehre geri döndü.
Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündem olmuştu.
beIN Sports'un haberine göre, felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.
Demirel'in Hatayspor tesislerinde kente ve depremzedelere destek olmayı sürdürdüğü belirtildi.