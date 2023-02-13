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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/volkan-demirel-depremzedelere-yardim-icin-hataya-geri-dondu-1066959664.html
Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü
Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere yardım etmek için Hatay'a geri döndü. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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volkan demirel
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
depremzede
destek
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Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından yıkımı kaldırmak içini tüm ülke seferber olurken depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel de şehre geri döndü.Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündem olmuştu.beIN Sports'un haberine göre, felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.Demirel'in Hatayspor tesislerinde kente ve depremzedelere destek olmayı sürdürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/galatasaraydan-volkan-demirele-davet-seni-yanlis-tanimisiz-1066832740.html
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volkan demirel, hatay, depremzede, destek
volkan demirel, hatay, depremzede, destek

Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü

13:18 13.02.2023 (güncellendi: 13:24 13.02.2023)
© AAVolkan Demirel
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere yardım etmek için Hatay'a geri döndü.
Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından yıkımı kaldırmak içini tüm ülke seferber olurken depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel de şehre geri döndü.
Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündem olmuştu.
beIN Sports'un haberine göre, felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.
Demirel'in Hatayspor tesislerinde kente ve depremzedelere destek olmayı sürdürdüğü belirtildi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yardım çağrısı: 'Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Galatasaray'dan Volkan Demirel'e davet: 'Seni yanlış tanımışız'
10 Şubat, 11:35
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