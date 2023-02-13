https://sputniknews.com.tr/20230213/volkan-demirel-depremzedelere-yardim-icin-hataya-geri-dondu-1066959664.html

Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü

Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere yardım etmek için Hatay'a geri döndü. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T13:18+0300

2023-02-13T13:18+0300

2023-02-13T13:24+0300

volkan demirel

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

depremzede

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066959809_0:134:2373:1469_1920x0_80_0_0_3b9f2ec002da89a4adc516b6ddf952ef.jpg

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından yıkımı kaldırmak içini tüm ülke seferber olurken depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel de şehre geri döndü.Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündem olmuştu.beIN Sports'un haberine göre, felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.Demirel'in Hatayspor tesislerinde kente ve depremzedelere destek olmayı sürdürdüğü belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230210/galatasaraydan-volkan-demirele-davet-seni-yanlis-tanimisiz-1066832740.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

volkan demirel, hatay, depremzede, destek