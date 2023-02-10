https://sputniknews.com.tr/20230210/galatasaraydan-volkan-demirele-davet-seni-yanlis-tanimisiz-1066832740.html

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e davet: 'Seni yanlış tanımışız'

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e davet: 'Seni yanlış tanımışız'

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Morova, "Kendisini GS TV'ye davet... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T11:35+0300

2023-02-10T11:35+0300

2023-02-10T11:35+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

volkan demirel

galatasaray

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından spor kulüplerinin dayanışması devam ediyor.Deprem sonrası gösterdiği reaksiyon, çaba ve çağrıları ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ülke genelinde sembol isimlerinden biri haline geldi.Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Play Spor canlı yayınına bağlanarak Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi.Yaptığı açıklamada Morova, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı.

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volkan demirel, galatasaray