https://sputniknews.com.tr/20230213/tren-vagonlari-depremzedelerin-evi-oldu-1066959558.html

Tren vagonları depremzedelerin evi oldu

Tren vagonları depremzedelerin evi oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında evleri ağır hasar alan depremzedeler, tren vagonlarında misafir ediliyor. Trende misafir edilen... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T13:11+0300

2023-02-13T13:11+0300

2023-02-13T13:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

tren

yemekli vagon

barınma

enkaz

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde binlerce bina yıkılırken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunduğu destekle depremden etkilenen bazı vatandaşlar da TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında misafir ediliyor.Evi ağır hasar aldığı için vagonda kalan 3 çocuk annesi Tülay Ser, “Devlet Demir Yolları istasyonundayız. Evimiz ağır hasarlı giremiyoruz. Evden hiçbir şey alamıyoruz. Allah'a şükür çocukları kurtardık. Sağlık ve sıhhatleri iyi. Burada yaşamaya çalışıyoruz ama ev sıkıntısı var. Diğer depremden de vagonda kalmıştık bu ikinci oldu. Elazığlı değilim. Tanıdığım ve akrabam olmadığı için ilk geldiğim yer burası. Hava çok soğuk ama burası sıcak. En kötü anında ve zamanında kurulan dostluklar çok güzel. Vagonda ekmeğini ve suyunu paylaşıyorsun. O hiçbir zaman unutulmayacak. Devletimize rabbim zeval vermesin. Allah herkes güç kuvvet versin. Vagon Kahramanmaraş'a veya Malatya'ya gidecek deseler seve seve ineceğim. Çünkü oradakiler daha mağdur. Ama benim gidecek hiçbir yerim yok” dedi.Vagonda kalan murat ser ise “Tren istasyonundayız. Allah devletten razı olsun. Bir imkân tanıdılar. Ellerinden geldiğinin fazlasını tanıdırlar. Yemesi, içmesi, elektriği, suyunu her şeyi karşılıyorlar. Deprem beri vagonda yaşıyoruz. Allah devletimizden TCDD'den razı olsun. Yememizden içmemize kadar karşılıyor” diye konuştu.

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deprem, tren, yemekli vagon, barınma, enkaz