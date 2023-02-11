https://sputniknews.com.tr/20230211/kilicdaroglu-ortada-bir-saglikli-koordinasyon-olmadigi-icin-ciddi-sorunlarla-karsi-karsiyayiz-1066885425.html
Kılıçdaroğlu: Ortada bir sağlıklı koordinasyon olmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıyayız
Kılıçdaroğlu: Ortada bir sağlıklı koordinasyon olmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıyayız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Büyük bir felaket yaşadığımızı biliyoruz ama ortada bir sağlıklı koordinasyon olmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıyayız... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T16:35+0300
2023-02-11T16:35+0300
2023-02-11T16:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprembölgesinde incelemelerde bulunmayı sürdürüyor. Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Türkiye'deki bütün belediyelerimiz ellerinden gelen katkıyı veriyor. Acımız derin. Acılarımızı, yaralarımızı sarmalıyız. Asıl sorumlu olan, sorunu çözecek olan iktidardır. Şu ana kadar çok ciddi bir koordinasyon eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Olayı çözemedikleri için yaşanan sorunlar üzülerek ifade edeyim derinleşiyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı süre içinde insanlarda umutsuzluk artıyor.Bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Elin oğlu sorunları çözüyor da biz niye çözemiyoruz. Bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorundan kurtulmak istiyorlar. Koronavirüs oldu maske dağıtamadınız, depremle karşı karşıyayız, 'Efendim asrın felaketi' diyorlar. Çekil sarayına otur, bırak bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Türkiye seferber olmuş vaziyette. Bırakın engelleri. Bu felaketin bir an önce bitmesi için, sorunların çözülmesi için çaba harcayan güvenlik güçlerimize, STK'lara, bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum."
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Ortada bir sağlıklı koordinasyon olmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıyayız
16:35 11.02.2023 (güncellendi: 16:43 11.02.2023) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Büyük bir felaket yaşadığımızı biliyoruz ama ortada bir sağlıklı koordinasyon olmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. STK’ların varlığı yardım koordinasyonları için çok önemli” dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprembölgesinde incelemelerde bulunmayı sürdürüyor.
Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Türkiye'deki bütün belediyelerimiz ellerinden gelen katkıyı veriyor. Acımız derin. Acılarımızı, yaralarımızı sarmalıyız. Asıl sorumlu olan, sorunu çözecek olan iktidardır. Şu ana kadar çok ciddi bir koordinasyon eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Olayı çözemedikleri için yaşanan sorunlar üzülerek ifade edeyim derinleşiyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı süre içinde insanlarda umutsuzluk artıyor.
Bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Elin oğlu sorunları çözüyor da biz niye çözemiyoruz. Bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorundan kurtulmak istiyorlar. Koronavirüs oldu maske dağıtamadınız, depremle karşı karşıyayız, 'Efendim asrın felaketi' diyorlar. Çekil sarayına otur, bırak bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Türkiye seferber olmuş vaziyette. Bırakın engelleri. Bu felaketin bir an önce bitmesi için, sorunların çözülmesi için çaba harcayan güvenlik güçlerimize, STK'lara, bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum."