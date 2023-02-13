Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/tmmobdan-yeni-akit-yazari-karahasanogluna-yanit-utanmaz-1066938030.html
TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz
TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz
TMMOB'a bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'nun kuruluşa yönelik... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T02:16+0300
2023-02-13T02:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tmmob
ali karahasanoğlu
yanıt
deprem
yeni akit
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104199/83/1041998387_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_717eb70b45de442501eaba1bf788b7bf.jpg
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TMMOB'a yönelik, "Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler?" sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından Karahasanoğlu'nun sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayan Tataroğlu, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: Karahasanoğlu, Kahramanmaraş merkezli 1 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan yıkımlara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Bu ülkede, bu TMMOB ve yan unsurları, Ankara’da alt geçit yapılmasına, üst geçit yapılmasına varıncaya kadar, onlarca hizmetin yapımında takoz oldular. Dava açtılar. Yürütmeyi durdurma istediler. Eskinin kafadengi hakimleriden, istedikleri kararları da, çoğu zaman aldılar.. Engellemeler yaptılar. Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler... Cumhurbaşkanı’nın misafirleri ile birlikte bir masada buluşması için yapılmış büyük bir yuvarlak masayı dert edindiler de, 22 bin cana mal olan binlerce binanın çürük, hatalı, kusurlu yapımına niye itiraz etmediler" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bakan-soylu-kahramanmarasta-aciklamalarda-bulunuyor-1066937077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104199/83/1041998387_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b52a1e96440d9e1acf947546aa3db158.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tmmob, ali karahasanoğlu, yanıt, deprem, yeni akit, denetim
tmmob, ali karahasanoğlu, yanıt, deprem, yeni akit, denetim

TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz

02:16 13.02.2023 (güncellendi: 02:17 13.02.2023)
© DHATMMOB
TMMOB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© DHA
Abone olTelegram
TMMOB'a bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'nun kuruluşa yönelik sözlerine "TMMOB’u yapı denetim sürecinden çıkaran sizin karanlık zihniniz. Utanmaz, arlanmaz bunlar" ifadeleriyle karşılık verdi.
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TMMOB'a yönelik, "Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler?" sözlerine yanıt verdi.
Twitter hesabından Karahasanoğlu'nun sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayan Tataroğlu, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"Bu binaların projeleri bile TMMOB’a gelmedi, TMMOB’u yapı denetim sürecinden çıkaran sizin karanlık zihniniz. Utanmaz, arlanmaz bunlar."
Karahasanoğlu, Kahramanmaraş merkezli 1 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan yıkımlara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Bu ülkede, bu TMMOB ve yan unsurları, Ankara’da alt geçit yapılmasına, üst geçit yapılmasına varıncaya kadar, onlarca hizmetin yapımında takoz oldular. Dava açtılar. Yürütmeyi durdurma istediler. Eskinin kafadengi hakimleriden, istedikleri kararları da, çoğu zaman aldılar.. Engellemeler yaptılar. Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler... Cumhurbaşkanı’nın misafirleri ile birlikte bir masada buluşması için yapılmış büyük bir yuvarlak masayı dert edindiler de, 22 bin cana mal olan binlerce binanın çürük, hatalı, kusurlu yapımına niye itiraz etmediler" ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta ulaşamadığımız bir köy söz konusu değildir
00:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала