https://sputniknews.com.tr/20230213/tmmobdan-yeni-akit-yazari-karahasanogluna-yanit-utanmaz-1066938030.html

TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz

TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz

TMMOB'a bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'nun kuruluşa yönelik... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T02:16+0300

2023-02-13T02:16+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

tmmob

ali karahasanoğlu

yanıt

deprem

yeni akit

denetim

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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TMMOB'a yönelik, "Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler?" sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından Karahasanoğlu'nun sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayan Tataroğlu, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: Karahasanoğlu, Kahramanmaraş merkezli 1 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan yıkımlara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Bu ülkede, bu TMMOB ve yan unsurları, Ankara’da alt geçit yapılmasına, üst geçit yapılmasına varıncaya kadar, onlarca hizmetin yapımında takoz oldular. Dava açtılar. Yürütmeyi durdurma istediler. Eskinin kafadengi hakimleriden, istedikleri kararları da, çoğu zaman aldılar.. Engellemeler yaptılar. Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler... Cumhurbaşkanı’nın misafirleri ile birlikte bir masada buluşması için yapılmış büyük bir yuvarlak masayı dert edindiler de, 22 bin cana mal olan binlerce binanın çürük, hatalı, kusurlu yapımına niye itiraz etmediler" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230213/bakan-soylu-kahramanmarasta-aciklamalarda-bulunuyor-1066937077.html

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tmmob, ali karahasanoğlu, yanıt, deprem, yeni akit, denetim