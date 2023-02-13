https://sputniknews.com.tr/20230213/tmmobdan-yeni-akit-yazari-karahasanogluna-yanit-utanmaz-1066938030.html
TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz
TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz
TMMOB'a bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'nun kuruluşa yönelik... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T02:16+0300
2023-02-13T02:16+0300
2023-02-13T02:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tmmob
ali karahasanoğlu
yanıt
deprem
yeni akit
denetim
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TMMOB'a yönelik, "Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler?" sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından Karahasanoğlu'nun sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayan Tataroğlu, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: Karahasanoğlu, Kahramanmaraş merkezli 1 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan yıkımlara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Bu ülkede, bu TMMOB ve yan unsurları, Ankara’da alt geçit yapılmasına, üst geçit yapılmasına varıncaya kadar, onlarca hizmetin yapımında takoz oldular. Dava açtılar. Yürütmeyi durdurma istediler. Eskinin kafadengi hakimleriden, istedikleri kararları da, çoğu zaman aldılar.. Engellemeler yaptılar. Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler... Cumhurbaşkanı’nın misafirleri ile birlikte bir masada buluşması için yapılmış büyük bir yuvarlak masayı dert edindiler de, 22 bin cana mal olan binlerce binanın çürük, hatalı, kusurlu yapımına niye itiraz etmediler" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bakan-soylu-kahramanmarasta-aciklamalarda-bulunuyor-1066937077.html
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tmmob, ali karahasanoğlu, yanıt, deprem, yeni akit, denetim
tmmob, ali karahasanoğlu, yanıt, deprem, yeni akit, denetim
TMMOB'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na yanıt: Utanmaz
02:16 13.02.2023 (güncellendi: 02:17 13.02.2023) Abone ol
TMMOB'a bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'nun kuruluşa yönelik sözlerine "TMMOB’u yapı denetim sürecinden çıkaran sizin karanlık zihniniz. Utanmaz, arlanmaz bunlar" ifadeleriyle karşılık verdi.
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TMMOB'a yönelik, "Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler?" sözlerine yanıt verdi.
Twitter hesabından Karahasanoğlu'nun sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayan Tataroğlu, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"Bu binaların projeleri bile TMMOB’a gelmedi, TMMOB’u yapı denetim sürecinden çıkaran sizin karanlık zihniniz. Utanmaz, arlanmaz bunlar."
Karahasanoğlu, Kahramanmaraş merkezli 1 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan yıkımlara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Bu ülkede, bu TMMOB ve yan unsurları, Ankara’da alt geçit yapılmasına, üst geçit yapılmasına varıncaya kadar, onlarca hizmetin yapımında takoz oldular. Dava açtılar. Yürütmeyi durdurma istediler. Eskinin kafadengi hakimleriden, istedikleri kararları da, çoğu zaman aldılar.. Engellemeler yaptılar. Çürük işler yapılıyorsa niye söylemediler... Cumhurbaşkanı’nın misafirleri ile birlikte bir masada buluşması için yapılmış büyük bir yuvarlak masayı dert edindiler de, 22 bin cana mal olan binlerce binanın çürük, hatalı, kusurlu yapımına niye itiraz etmediler" ifadelerini kullanmıştı.