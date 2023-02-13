https://sputniknews.com.tr/20230213/bakan-soylu-kahramanmarasta-aciklamalarda-bulunuyor-1066937077.html
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunuyor
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T00:53+0300
2023-02-13T00:53+0300
2023-02-13T01:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:* Devlet ve bütün toplum AFAD koordinasyonunda çalışma gösteriyoruz. AFAD, süreç sorunlarını yönetip çözmeye çalışan bir unsur ortaya koymaktadır.* Kahramanmaraş'ta ulaşamadığımız bir köy söz konusu değildir. Jandarmalarımız tüm köylere ulaştı. Grup olarak gelenleri köylere yönlendiriyoruz. * Gıda malzemelerine ihtiyaç var. Burada en az 1 yıl boyunca aşın kaynaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi.
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süleyman soylu
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunuyor
00:53 13.02.2023 (güncellendi: 01:04 13.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* Devlet ve bütün toplum AFAD koordinasyonunda çalışma gösteriyoruz. AFAD, süreç sorunlarını yönetip çözmeye çalışan bir unsur ortaya koymaktadır.
* Kahramanmaraş'ta ulaşamadığımız bir köy söz konusu değildir. Jandarmalarımız tüm köylere ulaştı. Grup olarak gelenleri köylere yönlendiriyoruz.
* Gıda malzemelerine ihtiyaç var. Burada en az 1 yıl boyunca aşın kaynaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi.