https://sputniknews.com.tr/20230213/ohal-kararnamesi-yayimlandi-saglik-alaninda-yeni-tedbirler-1066936687.html

OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler

OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler

Yayımlanan kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T00:26+0300

2023-02-13T00:26+0300

2023-02-13T00:26+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ohal

olağanüstü hal (ohal)

kararname

cumhurbaşkanlığı kararnamesi

deprem

sağlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066921538_0:233:1600:1133_1920x0_80_0_0_7dc0c3d7186f1226284921382a6d89a1.jpg

OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek.Bu işler için valiliklerce uygun görülen mekanlar da kullanılabilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için düzenli defter kayıtları tutulacak. Bu ilaçların reçetelerinin bir nüshası da saklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230213/ic-savas-basladi-diyen-hatayspor-yoneticisi-gozaltina-alindi-1066936392.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ohal, olağanüstü hal (ohal), kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, deprem, sağlık