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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ohal-kararnamesi-yayimlandi-saglik-alaninda-yeni-tedbirler-1066936687.html
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
Yayımlanan kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T00:26+0300
2023-02-13T00:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ohal
olağanüstü hal (ohal)
kararname
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
deprem
sağlık
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OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek.Bu işler için valiliklerce uygun görülen mekanlar da kullanılabilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için düzenli defter kayıtları tutulacak. Bu ilaçların reçetelerinin bir nüshası da saklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ic-savas-basladi-diyen-hatayspor-yoneticisi-gozaltina-alindi-1066936392.html
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ohal, olağanüstü hal (ohal), kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, deprem, sağlık
ohal, olağanüstü hal (ohal), kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, deprem, sağlık

OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler

00:26 13.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR-AW827183Adıyaman'da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi'nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı.
Adıyaman'da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi'nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR-AW827183
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Yayımlanan kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak.
OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek.
Bu işler için valiliklerce uygun görülen mekanlar da kullanılabilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için düzenli defter kayıtları tutulacak. Bu ilaçların reçetelerinin bir nüshası da saklanacak.
Hatayspor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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