https://sputniknews.com.tr/20230213/ohal-kararnamesi-yayimlandi-saglik-alaninda-yeni-tedbirler-1066936687.html
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
Yayımlanan kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T00:26+0300
2023-02-13T00:26+0300
2023-02-13T00:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ohal
olağanüstü hal (ohal)
kararname
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
deprem
sağlık
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OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek.Bu işler için valiliklerce uygun görülen mekanlar da kullanılabilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için düzenli defter kayıtları tutulacak. Bu ilaçların reçetelerinin bir nüshası da saklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ic-savas-basladi-diyen-hatayspor-yoneticisi-gozaltina-alindi-1066936392.html
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ohal, olağanüstü hal (ohal), kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, deprem, sağlık
ohal, olağanüstü hal (ohal), kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, deprem, sağlık
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
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Yayımlanan kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak.
OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek.
Bu işler için valiliklerce uygun görülen mekanlar da kullanılabilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için düzenli defter kayıtları tutulacak. Bu ilaçların reçetelerinin bir nüshası da saklanacak.