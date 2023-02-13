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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ic-savas-basladi-diyen-hatayspor-yoneticisi-gozaltina-alindi-1066936392.html
'İç savaş başladı' diyen Hatayspor yöneticisi: Halkı bölmek gibi bir niyetim yoktu
'İç savaş başladı' diyen Hatayspor yöneticisi: Halkı bölmek gibi bir niyetim yoktu
"Burada iç savaş var, Suriyeliler yağmaya başladı" paylaşımı yapan Hatayspor yöneticisi İbrahim Ethem Sunar, İstanbul'da gözaltına alındı. Sunar, ifadesinde... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T00:19+0300
2023-02-13T00:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatayspor
iç savaş
hatay
yönetici
gözaltı
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Deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabından "Burada iç savaş var, Suriyeliler yağmaya başladı" paylaşımı yapan Hatayspor yöneticisi İbrahim Ethem Sunar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında işlem yapılan Sunar, polise verdiği ifadede, "Televizyon kanalından arandım. Telefondan arayan kişi benden Hatay'daki durumla ilgili bilgi istedi. Ben de yaşanan durumlarla alakalı bölgede bulunan yardıma muhtaç insanların verdiği bilgiler doğrultusunda bu açıklamayı yaptım. Benim bu açıklamayı yaparken halkı bölmek, insanları galeyana getirmek gibi bir niyetim yoktu. Ben sadece insanların sesini duyurmak istedim. Herhangi bir medyatik olma niyetim yoktu. Beni sonradan farklı televizyon kanallarından arayarak programlara davet ettiler. Ben bunları reddettim. Benim bu konudaki derdim sadece insani yardımdı" dedi.Sunar, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/umit-ozdagin-suriyeli-hirsiz-dedigi-genc-konustu-ben-suriyeli-degilim-hirsiz-hic-degilim-1066866244.html
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hatayspor, iç savaş, hatay, yönetici, gözaltı
hatayspor, iç savaş, hatay, yönetici, gözaltı

'İç savaş başladı' diyen Hatayspor yöneticisi: Halkı bölmek gibi bir niyetim yoktu

00:19 13.02.2023 (güncellendi: 00:20 13.02.2023)
© AAHatayspor
Hatayspor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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"Burada iç savaş var, Suriyeliler yağmaya başladı" paylaşımı yapan Hatayspor yöneticisi İbrahim Ethem Sunar, İstanbul'da gözaltına alındı. Sunar, ifadesinde "Benim bu açıklamayı yaparken halkı bölmek, insanları galeyana getirmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.
Deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabından "Burada iç savaş var, Suriyeliler yağmaya başladı" paylaşımı yapan Hatayspor yöneticisi İbrahim Ethem Sunar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında işlem yapılan Sunar, polise verdiği ifadede, "Televizyon kanalından arandım. Telefondan arayan kişi benden Hatay'daki durumla ilgili bilgi istedi. Ben de yaşanan durumlarla alakalı bölgede bulunan yardıma muhtaç insanların verdiği bilgiler doğrultusunda bu açıklamayı yaptım. Benim bu açıklamayı yaparken halkı bölmek, insanları galeyana getirmek gibi bir niyetim yoktu. Ben sadece insanların sesini duyurmak istedim. Herhangi bir medyatik olma niyetim yoktu. Beni sonradan farklı televizyon kanallarından arayarak programlara davet ettiler. Ben bunları reddettim. Benim bu konudaki derdim sadece insani yardımdı" dedi.
Sunar, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ümit Özdağ'ın Suriyeli hırsız diye paylaştığı genç: Suriyeli değilim, hırsız hiç değilim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
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Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği genç konuştu: Ben Suriyeli değilim, hırsız hiç değilim
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