https://sputniknews.com.tr/20230210/umit-ozdagin-suriyeli-hirsiz-dedigi-genc-konustu-ben-suriyeli-degilim-hirsiz-hic-degilim-1066866244.html

Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği genç konuştu: Ben Suriyeli değilim, hırsız hiç değilim

Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği genç konuştu: Ben Suriyeli değilim, hırsız hiç değilim

Depremde yıkılan bina enkazında gönüllü olarak çalıştığı sırada Özdağ'ın sosyal medyadan 'Suriyeli hırsız' diye paylaştığı Şanlıurfalı genç, “Ben Suriyeli... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T22:24+0300

2023-02-10T22:24+0300

2023-02-10T22:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ümit özdağ

deprem

şanlıurfa

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan Osman Ağan Apartmanı'nın enkazını kaldırmak için gönüllü olarak çalışan 23 yaşındaki Abdulbaki Bozdağ isimli genç, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ tarafından sosyal medyadan 'Suriyeli hırsız' diye paylaşıldı. Gencin, gönüllü olarak deprem enkazında çalıştığı ve Adıyaman'a da çeşitli yardımlar ulaştırdığı, yine orada da enkaz çalışmalarında görev yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyonun canlı yayınından alıntı yapılarak paylaşılan görüntüde, gencin telefonunu bir elinden diğer eline alarak cebine koyduğu görülüyor.'Bu provokatörlüktür'Açıklamada bulunan gönüllü hayırsever Abdulbaki Bozdağ, "Ümit Özdağ'ın attığı tweet kesinlikle yalandır. Üstüme atılan bir keke, bir iftira, bir yalandır. Ben Suriyeli değilim işte elimde Türk vatandaşı kimliğim bulunuyor. Hafızım ben hırsız hiç değilim. Bu iftiralara devletimiz hiç inanmaz. Bu tamamen provokatörlüktür. Halkı tamamen iç karmaşıklığa götürmektir. Seçim arifesinde yapılan bir oyundur bu, Türk milleti zekidir, bu oyuna düşmez. Ümit Özdağ'ın bana attığı bu lekeyi de Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.Şanlıurfa Valiliğinden açıklama Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “'Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor' başlıklı sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak yapılan araştırmada, haberin gerçeği yansıtmadığı, habere konu olan arama kurtarma çalışmasının 06.02.2023 günü saat 00.52'de İpekyol Mahallesi Osman Ağan Apartmanı'nda gerçekleştirildiği, bahse konu çalışmalara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede personellerine ait herhangi bir çalınan telefonun olmadığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın A.B. 2000 doğumlu Akçakale nüfusuna kayıtlı olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa ilinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Ayrıca bir gün sonra Adıyaman ilinde de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu tespit edilmiştir” denildi.

şanlıurfa

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ümit özdağ, deprem, şanlıurfa