https://sputniknews.com.tr/20230213/muteahhit-hasan-alpargun-adliyeye-sevk-edildi-mukadderat-adanada-hasarli-olmayan-bina-yok-1066966661.html

Adliyeye sevk edilen müteahhit Hasan Alpargün: 'Mukadderat, Adana'da hasarlı olmayan bina yok'

Adliyeye sevk edilen müteahhit Hasan Alpargün: 'Mukadderat, Adana'da hasarlı olmayan bina yok'

Adana’da 100’den fazla kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Alpargün, "Mukadderat, Adana'da... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T15:29+0300

2023-02-13T15:29+0300

2023-02-13T15:38+0300

müteahhit

adana

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adliye

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Pazartesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sadece yaşlı bir kişi sağ çıkabildi. 100'den fazla cansız bedenin çıkarıldığı binanın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin hemen ardından Kuzey Kıbrıs’a kaçtı. Alpargün'ün bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı.‘Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak’ suçlarından gözaltında tutulan Hasan Alpargün, gemiyle önce Mersin'e, ardından karayolu ile Adana'ya getirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, burada basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara "Mukadderat" yanıtını verdi.Alpargün, ifadesi alınmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Alpargün emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Apargün sevk sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine ihmali olmadığını mukadderat olduğunu yineleyerek, “Vicdanım sızlıyor. Ancak Adana’da hasarsız bina yok” dedi.Öte yandan, Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL'yi Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın almaya çalıştığı iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230212/depremde-yikilan-ayse-mehmet-polat-sitesinin-muteahhidi-ve-fenni-mumessili-mehmet-akay-tutuklandi-1066926492.html

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