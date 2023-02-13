Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230213/mta-yenilenmis-diri-fay-haritalarini-paylasti-42-ilde-deprem-uretebilecek-485-diri-fay-bulunuyor-1066965081.html
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T14:54+0300
2023-02-13T14:57+0300
türkiye
mta
fay
kahramanmaraş
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104040/22/1040402234_3:0:1000:561_1920x0_80_0_0_d006cd78a6361248ccca40ea718210f6.png
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.
https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html
türkiye
kahramanmaraş
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104040/22/1040402234_160:0:908:561_1920x0_80_0_0_faaf98a4a128f56f242c20c5f99020b8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mta, fay, kahramanmaraş, izmir
mta, fay, kahramanmaraş, izmir

MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor

14:54 13.02.2023 (güncellendi: 14:57 13.02.2023)
© TwitterFay hattı
Fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© Twitter
Abone olTelegram
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
© İHAMaden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde paylaştı.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde paylaştı.
© İHA
Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Yüzyılın afetinde bir hafta geride kaldı: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi
06:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала