https://sputniknews.com.tr/20230213/mta-yenilenmis-diri-fay-haritalarini-paylasti-42-ilde-deprem-uretebilecek-485-diri-fay-bulunuyor-1066965081.html
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T14:54+0300
2023-02-13T14:54+0300
2023-02-13T14:57+0300
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mta
fay
kahramanmaraş
izmir
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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.
https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html
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mta, fay, kahramanmaraş, izmir
mta, fay, kahramanmaraş, izmir
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor
14:54 13.02.2023 (güncellendi: 14:57 13.02.2023) Abone ol
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.