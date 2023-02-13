https://sputniknews.com.tr/20230213/mta-yenilenmis-diri-fay-haritalarini-paylasti-42-ilde-deprem-uretebilecek-485-diri-fay-bulunuyor-1066965081.html

MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor

MTA yenilenmiş diri fay haritalarını paylaştı: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T14:54+0300

2023-02-13T14:54+0300

2023-02-13T14:57+0300

türkiye

mta

fay

kahramanmaraş

izmir

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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html

türkiye

kahramanmaraş

izmir

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